Az Opta lebecsüli a Fradit, a szuperszámítógép szerint esélytelen a továbbjutásra

Noha a Ferencváros immár zsinórban a hatodik alkalommal jutott fel valamelyik nemzetközi kupasorozat főtáblájára – ráadásul az utolsó két szezonban a csoportból is továbbjutott az egyenes kieséses szakaszba –, a megújított Európa-liga alapszakaszának jövőjét megjósoló Opta Analyst alaposan lehúzza a zöld-fehérek esélyeit a továbblépést illetően. Az alapszakasz legjobb nyolc csapata közé valóban nem lesz egyszerű bekerülni – ők azonnal a nyolcaddöntőben találják magukat –, ám sose feledjük, hogy a Fradi a 2022/23-as kiírásban éppen az Európa-liga csoportkörében lett első a kvartettjében, megelőzve olyan csapatokat, mint a Monaco, a Trabzonspor és a Crvena zvezda. A tavalyi, Konferencialigában bemutatott menetelés alkalmával a csoportból a Fiorentinával együtt veretlenül továbbjutva előzték meg a Genket és a Csukaricskit.

Az Opta elemzése szerint az Európa-liga 36 csapatos alapszakaszában a 31. helyre került a Fradi Forrás: Theanalyst.com

A szuperszámítógép a 36 csapatos alapszakaszból a 31. helyre sorolja a Fradit, mindössze 22,7 százalék esélyt adva a zöld-fehéreknek a tavaszi, egyenes kieséses szakasz megélésére. A zöld-fehérek esetleges végső sikerére viszont semmi esélyt nem lát (0, százalék), miközben például a Maccabi Tel-Aviv esélye ugyanerre tizenkétszerese a Fradiénak, de az alapszakaszból való továbbjutásra is több mint kétszer akkora esélyt ad a végig idegenben pályára lépő izraeli csapatnak, mint az FTC-nek. Az Opta szerint egyébként az Európa-liga 2024–2025-ös kiírásának legnagyobb esélyese a Porto (17,8 százalék), akik az Athletic Bilbao ellen játsszák majd a finálét. A legjobb négy közé a két finalistán kívül a szuperszámítógép szerint a Slavia Praha és a Tottenham Hotspur jut be, míg az AS Roma és a Manchester United megáll a negyeddöntőben.