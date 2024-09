Lamine Yamal hatalmas öröméből nagy szomorúság lett, Gulácsiék a végén buktak el

A La Liga 2024 /25-ös szezonjában a Barcelona mind az öt mérkőzését megnyerte, a gólkülönbsége 17-4, a bajnoki rajt előtt azonban az utolsó felkészülési meccsét éppen azzal a Monacóval szemben bukta el hazai pályán 3-0-ra, amellyel a BL-ben most az első fordulóban összekerült. S az a bizonyos augusztus 12-i meccs nem is tét nélküli volt, a Joan Gamper-kupáért játszott találkozón hagyományosan a Barca alapítójának emléke előtt tisztelegnek a katalánok, s meghívott ellenféllel mérkőznek meg. Szóval, az idei trófeát elvitte a Monaco, de a csütörtöki találkozó előtt mindkét tréner, Hansi Flick (Barcelona) és Adi Hütter (Monaco) egyaránt azt fejtegette, hogy ennek most semmi jelentősége sincs. Attól viszont már nem lehetett elvonatkoztatni, hogy a vasárnap a Girona ellen idegeben 4-1-re megnyert meccsen a Barcából sérülés miatt kidőlt Dani Olmo. A Lipcsétől érkezett játékos remekül mutatkozott be, három meccsen három gólt szerzett. S most Monacóban a találkozó 10. percében a Barcelona Eric Garciát is elveszítette, de őt nem sérülés miatt, hanem azért, mert kiállították! Ebben nagy mértékben Marc-André ter Stegen kapus is bűnös, aki meggondolatlanul passzolt a 16-os előterében Garciának, Takumi Minamino lecsapott a pontatlan labdára, a védő pedig szabálytalanul állította meg a kilépő japánt.

Hamar emberhátrányba került a Barcelona Fotó: X/ESPN FC

Lamine Yamal besorolt Ansu Fati mögé a BL történelmében

S a hazai pályán is esélytelenebbnek tartott Monaco már a 16. percben gólra váltotta az emberelőnyét, Maghnes Akliouche vette be a vendégek kapuját 14 méterről (1-0). A 28. percben azonban jött a válasz, Lamine Yamal egy csel után 17 méterről a bal alsó sarokba lőtt (1-1). Az idén Eb-győztes spanyol válogatott 17 éves csillaga – aki a németországi tornán 16 évesen, 11 hónaposan és 27 naposan lett az Eb-történelem legfiatalabb gólszerzője, a BL-ben az első találatát jegyezte. A Bajnokok Ligájában „csak” a második legfiatalabb gólszerző, és az az Ansu Fati előzi meg, aki most 21 évesen a Barcelona kispadjáról nézte honfitársa találatát.

The two youngest goalscorers in Champions League history:



◻️ Ansu Fati 17 years, 40 days)

◻️ Lamine Yamal (17 years, 68 days)



Made in La Masia ✨ pic.twitter.com/mmIgqtmEjQ — ESPN FC (@ESPNFC) September 19, 2024

A lelátóról pedig mások mellett a kosaraslegenda Michael Jordan is látta Lamine Yamal varázslatát.

Michael Jordan witnessing the Lamine magic ✨ pic.twitter.com/UHPs3DtEFp — BarçaTimes (@BarcaTimes) September 19, 2024

A 71. percben azonban a Monaco újra megszerezte a vezetést, George Ilenikhena vette be a Barcelona kapuját (2-1). A 79. percben Flick hármat cserélt, Yamal is lejött a pályáról, így a lefújáskor már a kispadon szomorkodott, mert a Barcelona 2-1-re kikapott, a végén hiába állt be Ansu Fati is, a katalánok vereséggel kezdték a Bajnokok Ligáját.