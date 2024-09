Lisztes és Vancsa is játszott a válogatottban, csak nem Rossinál

Lisztes Krisztián kezdőként 65 percet játszott, Vancsa Zalán pedig csereként tizenkettőt. Ez is bravúr annak ismeretében, hogy a 19 éves tehetség szerda este írta alá a szerződését a belga első osztályú Genttel, ami után egyből indult haza, a csapatmegbeszélésre esett be, s Szélesi Zoltán így is adott neki lehetőség csereként, ami azért is nagy szó, mert Vancsa ebben az idényben még egyetlen percet sem játszott. A két fiatal szereplése arról is árulkodik, nem veszik zokon, hogy egyelőre „csak” az U21-es csapatban jutnak szóhoz.

Vancsa Zalán végre a pályán! (Fotó: MLSZ)

A magyar válogatott 2-1-re kikapott Szlovákiától, a mieink gólját Debreceni szerezte. Szélesi Zoltán a következőképpen értékelte a mieink teljesítményét:

– A szlovák válogatott előrébb jár csapatépítésben, érezhető volt, hogy összeszokottabb válogatottjuk van, és a legtöbb poszton egyénileg is jobb teljesítményt nyújtottak ezen a találkozón. Ezzel együtt voltak jobb periódusaink a mérkőzésen, de olyan hibák, amelyeket elkövettünk, ezen a szinten nem férnek bele a játékba, bárkivel is játszunk, ezeket megbünteti az ellenfél. Tanulnunk kell a tapasztalatokból, jövő kedden még erősebb rivális ellen játszunk, és ahhoz, hogy helyt álljunk a spanyolok ellen, minden tekintetben javulnia kell a játékunknak.

A magyar U21-es csapat kedden Kecskeméten fogadja Spanyolországot Eb-selejtezőn.