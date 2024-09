Lőw Zsolt elmondta, lesz-e az Újpest edzője + videó

A 45 éves Lőw Zsolt 1998 és 2002 között futballozott az Újpestben, később azonban légiósnak állt, Németországban az Energie Cottbus, a Hansa Rostock, a Hoffenheim és a Mainz csapatában is megfordult. Edzőként Lipcsében, Párizsban, Londonban és legutóbb Münchenben is volt stábtag, a Bayern Münchentől az előző idény végén távozott. Az m4sport.hu-nak nyilatkozva elárulta: harmincéves pályafutása során – beleértve játékoskarrierjét is – most először fordul elő, hogy huzamosabb ideje nem dolgozik.

Lőw Zsolt legutóbb a Bayern München másodedzője volt. Fotó: Czeglédi Zsolt

Lőw Zsolt neve korábban többször is felmerült, mint jelölt az Újpest edzői posztjára. A szakember most azt mondta, szívügyeként tekint volt klubjára, ahol tud, segít az egyesületnek, és ez ezután sem fog változni. Azt ugyanakkor egyelőre nem tartja elképzelhetőnek, hogy a jövőben az Újpest edzője legyen.

– Akkor tudok adni a legtöbbet a magyar futballnak, ha külföldön szerzek dicsőséget a magyar embereknek, külföldön fejlesztem a tudásom, és ezt a tapasztalatot időről időre hazahozom

– fogalmazott Lőw Zsolt, aki rendszeresen tart előadásokat Magyarországon. A nemzeti csapatot illetően megjegyezte, mint minden mély érzelmű magyar embernek, számára is különleges a válogatott, semmiképpen nem zárná ki, hogy valamikor ott dolgozzon, de még nem most.

A teljes interjú: