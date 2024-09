Micsoda show! Magnus Carlsen felpaprikázva készül a budapesti sakkolimpiára

Speed Chess Championship, azaz Gyorsasági Sakk Bajnokság. A tükörfordítás azonban nem adja vissza a különös lebonyolítású verseny lényegét. A felek 90 percen keresztül 5+1 (öt perc gondolkodási idő, továbbá lépésenként egy másodperc bónusz), majd 60 percen keresztül 3+1, végül 30 percen keresztül 1+1 időbeosztású villámpartikat váltanak egymással. Ezt tehát úgy kell érteni, hogy amint véget ér az egyik parti, a futóóra mellett máris kezdődik a másik. Szükségtelen hangúlyozni, ez a műfaj nemcsak gyors gondolkodást, hanem kitartást is igényel.

Magnus Carlsen és Hans Niemann a Speed Chess Championship színpadán, helyesebben stúdiójában. Fotó: chess.com

Magnus Carlsen közismerten nem csupán a klasszikus időbeosztású, hanem a rövidebb rapid és a villám sakkban is a világ legjobbja. Hétszer nyerte meg a szokásos, év végi snell-világbajnokságot, a speed chessben is háromszoros győztes, s idén újra bejutott a döntőbe.

A legjobb tizenhat között előbb a vietnámi Le Tuanh Minhet ütötte ki (20,5-3,5), aztán az indiai Arjun Erigaisit győzte le (12-9), ezek után az elődöntőben az amerikai Hans-Moke Niemann-nal találkozott.

Miért nem kedveli egymást Carlsen és Niemann?

E párosítás pikantériája közismert. Két éve a Saint Louis-i Sinquefield-kupán (minden idők egyik legrangosabb tornáján) Niemann a 3. fordulóban váratlanul, ráadásul sötéttel legyőzte Carlsent, aki ezután visszalépett a tornától.

A világbajnok előbb csak sejteni engedte, majd közleményben nyilvánosságra is hozta a véleményét: Niemann nem megengedett segítséget vett igénybe ellene, azaz csalt.

Az eset megosztotta a sakktársadalmat, s a jól értesültek tudni vélték, Niemann elektromos jelek vételére alkalmas anális gyöngyökkel kapott kívülről információt, amiről hosszas értekezés látott napvilágot. Legközelebb, amikor a két sakkozó találkozott, Carlsen nem volt hajlandó kiállni Niemann ellen, azaz inkább játék nélkül vesztett.

A későbbi következmények is jól ismertek. Carlsen részben ezen ügy következményeként 2022 végén megerősítette: nem kívánja megvédeni a világbajnoki címét. Niemann pedig 100 millió dolláros pert akasztott a norvég zseni nyakába. A mocskolódás senkinek, legkevésbé a sakknak használt, az ügy szerencsére végül nem a bíróságon dőlt el. A Missouri szövetségi bíróság elutasította a keresetet, majd elejét véve a további pereskedésnek, augusztusban a felek peren kívüli megegyezésre jutottak. Mindketten hangsúlyozták, lezártnak tekinti az ügyet és befejezik a vádaskodást, mi több, Carlsen azt is kijelentette, a jövőben hajlandó Niemann ellen játszani.

„A sakk önmagáért beszél”

Ez tehát az előélete és az előfeltétele a péntek éjszaka játszott Carlsen–Niemann mérkőzésnek. Amely előtt, miként az sakkban nem ritka, megkezdődött a lélektani hadviselés. Carlsen méltatta Niemannt, miszerint az elmúlt két évben sokat fejlődött, másrészt viszont az X-csatornáján leleményesen üzent neki.

Carlsen a posztban a mindig mókásan nyilatkozó Lance Stephenson NBA-játékost hívta segítségül, ekképpen utalva arra, hogy csupán tréfálkozik... A videón az látható, amint Niemann elhíresült értékelését hallgatja: „Chess speaks for itself”, azaz a sakk önmagáért beszél. Niemann ezt 2022 júliusában – még a Sinquefield-kupa előtt – mondta, amikor rövid partiban ugyancsak legyőzte Carlsent, majd e mondat után el is viharzott, miként arról felvétel is tanúsodik.

Carlsen tehát kardott rántott. Egyfelől megdicsérte Niemann, milyen sokat fejlődött, majd megüzente neki, majd a tábla mellett ellátom a bajodat.

Így is történt... Már az 5+1 perces partik során meggyőző, 7-2-es előnyre tett szert, aztán már tíz ponttal, 17,5-7,5-re is vezetett, kiengedve elvesztette az utolsó öt „bullet” játszmát, így nyert végül 17,5-12,5-re. Majd úgy értékelte a találkozót, jobban örült volna, ha nem kell találkoznia Niemann-nal. Érthető.

Sakk hangosan szurkoló nézők előtt

A vasárnap esti döntőben Alireza Firouzja lesz Carlsen ellenfele. Az iráni születésű, francia színekben versenyző sakkozót két éve maga Carlsen nevezte meg utódjának, mondván, ő lenne méltó arra, hogy a vb-címért játsszon vele. Firouzja azonban leszerepelt a legutóbbi világbajnoki ciklusban, s most próbálja meg visszanyerni a formáját.

Egészen egyedi a hangulat a Párizsban zajló tornán. Forrás: chess.com

A Párizsban zajló Speed Chess Championship torna hangulata egyedi. A felek hangosan szurkoló közönség előtt játszanak, egymással szemben, mégsem a tábla mellett, hanem online, a fülükön pedig a zajt kiszűrő fejhallgatót viselnek.

Ezek azok a körülmények és díszletek, amelyekre Portisch Lajos azt mondja, kész szerencse, hogy nem a jelenben kell érvényesülnie...

Carlsen Párizsból egyenest Budapestre utazik, hiszen a norvég válogatott első táblásaként játszik a sakkolimpián. Reméljük, felejthetetlen élményekkel gazdagodik nálunk.