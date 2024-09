A Red Bull köszöni szépen, hogy a McLaren Verstappent segíti

Lando Norris (McLaren) Monzában azért hajtott, hogy zsinórban második versenyét is megnyerje. Az első lépést azzal már szombaton megtette, hogy megszerezte a pole pozíciót, ám ezúttal sem tudta megtartani az első helyet az első körben, és a Holland Nagydíjjal ellentétben vasárnap nem tudott újra az élre férkőzni.

A képpel ellentétben a valóságban még nem állt Norris mögé a McLaren Fotó: AFP/Andrej Isakovic

Norris levesébe némiképp a csapattársa köpött bele, hiszen Oscar Piastri volt az, aki a második helyről indulva, néhány kanyar után keményen megtámadta a britet, és nemcsak a másik McLaren, hanem Charles Leclerc (Ferrari) is elment Norris mellett. Ezek után sokáig Piastrinak állt a zászló, csakhogy aztán a Ferrari egykiállásos taktikával sokkolta a McLarent, Leclerc és Carlos Sainz sem cserélt másodszor, így mindketten a narancssárgák előtt maradtak, akik a duóból csak Sainzt tudták levadászni, és Leclerc győzött az olasz szentélyben.

– Ez csodálatos érzés. Fantasztikus volt, amikor először nyertem itt, és azt gondoltam, hogy másodszor nem lesz annyira jó, de most is ugyanolyan, mint 2019-ben volt. Nagyon nehéz volt a vezetésre koncentrálnom, miközben a lelátókat néztem. De Monzában így vagyunk vele, minden évben elsők akarunk lenni, egyébként pedig minél több versenyen győzni szeretnék és persze világbajnok lenni. De ha valamit mindig meg akarok nyerni, az a monacói és az olasz futam, úgyhogy ez most különleges nekem – mondta meghatódva Leclerc, leszögezve, hogy egy győzelemtől a Ferrari még nem táltosodott meg.

Igen, Leclerc elsősége hatalmas siker, de az idény alakulását tekintve inkább a McLaren vasárnapi ténykedése volt érdekes. Jelenleg ugyanis a wokingiaké a legjobb autó a mezőnyben, és ha a Red Bull szenvedése folytatódik, akkor a McLaren a konstruktőri világbajnoki cím mellett Norrisszal akár az egyénit is elhappolhatná a Monzában hatodikként leintett Max Verstappen orra elől.

Ehhez viszont minden bizonnyal arra is szükség lenne, hogy a csapat beálljon Norris mögé. Vasárnap ezt nem tették meg, hiszen a belső egyezségükre, a papajaszabályra hivatkozva hagyták, hogy Piastri megtámadja a csapattársát, és az Olasz Nagydíj leintéséig előtte is maradt. A narancssárgák engedélyezik a pilótáik közötti versenyzést egészen addig, amíg ütközés nem lesz a vége. Piastri tehát semmi rosszat nem tett azzal, hogy megelőzte Norrist, betartotta az utasításokat.

Az ausztrál reméli, a McLaren a jövőben sem változtat ezen az egyezségen.

– Mindketten versenyzők vagyunk, és nyolc futam vár még ránk. Lando megelőzésével megadtam magamnak a legjobb esélyt arra, hogy nyerjek, a győzelmekből pedig nem jut sok nekünk. Ketten eddig háromnál tartunk – emlékeztetett az elszalasztott futamgyőzelem miatt csalódott pilóta.

A McLaren változtat?

Piastri szavaiba nehéz belekötni, viszont Norris hátránya továbbra is tetemes, 62 pont Verstappennel szemben a tabellán. Nehéz, de nem lehetetlen küldetés, azonban ha Piastri is pontokat rabol Norristól, akkor még kisebb lesz az esélye az előzésre. A bajnokaspiráns brit most három pontot bukott el – ha nem számolunk azzal az eshetőséggel, hogy akár nyerhetett is volna, ha nem veszít el az elején két pozíciót. Norris nem háborgott emiatt.

– Utólag könnyű okosnak lenni. Mindig megvizsgáljuk a döntéseinket. Ez nem a mi napunk volt, nem sikerült mindent jól kitalálnunk, de nem mondanám, hogy mindent rosszul csináltunk volna – értékelt a brit pilóta.

A McLaren csapatfőnöke, Andrea Stella kimondta, ideje felülvizsgálniuk a papajaszabályokat.

– Levonjuk a tanulságokat, aztán módosítjuk az egyezségünket azért, hogy növeljük az esélyeinket az egyéni és a konstruktőri világbajnoki cím megszerzésére. A mi autónk teljesítményét és a Red Bull szenvedését látva el kell ismernünk, elérhető közelségbe került mindkettő

– magyarázta Stella, ám vasárnap még nem gondoltak arra, hogy a futam végén esetleg „odaajándékozzák” Piastri második helyét Norrisnak. – Más megoldásokon gondolkoztunk, a cserén viszont nem, mert szerettünk volna minél nagyobb nyomást helyezni Leclerc-re, hogy teljesen elhasználja a bal elsőjét.

A Red Bullnál mindenesetre hálásak a McLaren döntéséért. – Még hogy ez csalódást keltő teljesítmény lenne? Egyáltalán nem – vágta rá az energiaitalosok tanácsadója, Helmut Marko. – Előre tudtuk, hogy mi történik majd. Gratulálunk a Ferrarinak a győzelemhez, a McLarennek pedig jár a köszönet a sportszerűségéért. Ez kicsit javít a mi helyzetünkön.

A csapatok versenyében viszont nincs jó helyzetben a Red Bull. Ha az első két helyről rajtolva a McLaren behúzta volna a győzelmet, Azerbajdzsánba már a wokingi gárda érkezett volna listavezetőként. De ami késik, nem múlik, hiszen nyolc pontra olvadt a Red Bull előnye.