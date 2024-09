Révész Bulcsú bravúrja, következő ellenfelének megengedik, amit a magyar játékosnak nem + videó

A tizenhét éves Révész Bulcsú első idényét teljesíti a profi sznúkeresek mezőnyében, de már az első hónapok eredményei alapján bizonyítja, hogy nem véletlenül került a sportág tág értelemben vett elitjébe. A magyar játékos az English Open selejtezőjének első fordulójában még papírforma-győzelmet aratott, a főtáblára kerülésért viszont a világranglistán 36. helyen álló Jüan Szi-csün ellen is nyert. A világrangsorban 94. pozíciót elfoglaló magyar sznúkeres kedden a rutinos Stephen Maguire ellen játszik, egy újabb bravúr esetén pedig Révész Bulcsú rövid időn belül másodszor játszhatna a sportág legnagyobb legendája, Ronnie O’Sullivan ellen.

Néhány hete Kínában Ronnie O’Sullivan állította meg Révész Bulcsút Fotó: Nemzeti Sport/Koncz Márton

A hétfői mérkőzésen az esélyesebb Jüan egyszer sem vezetett Révész Bulcsú ellen, s bár 1-1-re és 2-2-re még kiegyenlített, Révész 4-2-es sikerével feljutott a főtáblára.

Mikor játszik legközelebb Révész Bulcsú?

Hétfőn már a főtáblás küzdelmek is megkezdődtek az angliai Brentwoodban zajló tornán. Révész Bulcsú kedden 16.00-kor játssza az első fordulós mérkőzését, ellenfele a rutinos Stephen Maguire lesz.

A negyvenhárom éves skót játékos hosszú éveken át a közvetlen élmezőny tagja volt, 2004-es világbajnoki bemutatkozása után Ronnie O’Sullivan a jövő világbajnokaként beszélt róla. Ez a jóslat ugyan nem vált valóra, de Maguire két vb-elődöntőig (2007, 2012) azért eljutott.

Az utóbbi években már leszálló ágba került, tavaly le is maradt a vb-főtábláról, idén viszont ismét negyeddöntős volt a legrangosabb tornán. Maguire jelenleg 31. a rangsorban, azaz a Révész által legyőzött Jüanhoz képest mindössze öt hellyel jobban.

A skót sznúkeres különös ismertetőjegye, hogy a többi játékossal ellentétben a World Snooker nem kötelezi csokornyakkendő viseletére, miután a ruhadarab pályafutása korai szakaszában egészségügyi problémákat okozott neki.

Révész Bulcsú és Ronnie O’Sullivan újra összecsap?

Stephen Maguire legyőzése még nagyobb bravúr lenne, mint a Jüan elleni siker, de lehet rá esély, a skót nem mutatott jó formát a szezon első versenyein.

Ha Révész Bulcsú legyőzné a kétszeres vb-elődöntőst, egy hónapon belül másodszor is összecsaphatna a sznúker történetének legjobbjával, legalábbis ha Ronnie O’Sullivan is megnyeri az első fordulós meccsét a kínai He Kuo-csiang ellen.