Rossi fotójával promózta magát a Tisza Párt, a kapitány nem hagyta annyiban

Marco Rossi már hozzászokott, hogy a rajongók közös fényképre kérik fel. Ez a napokban is megtörtént, és labdarúgó-válogatottunk szövetségi kapitánya nem csinált problémát ebből, mosolyogva teljesítette a kérést. Azt azonban nem tudta, hogy milyen célra használják fel a fotót.

A kapitány egyik „rajongója” ugyanis a Tisza Párt európai parlamenti képviselője, Gerzsenyi Gabriella volt, aki a Facebook-oldalán is megosztotta a fényképet. Ezzel még nem is lett volna baj, de Gerzsenyi természetesen üzenetet is fűzött a fotó mellé: „Labdáról labdára! Visszavesszük a hazánkat, a sportunkat, a focinkat! Hajrá, magyarok! Tisza Párt”.

Marco Rossi ekkor még mosolygott. Forrásó: Facebook

Ez már pedig Rossinak nincs ínyére, árulta el a Nemzeti Sport megkeresésére:

– Néhány utas tegnap arra kért, hogy készítsünk közös fotót, mint sok más alkalommal. Nem ismertem őket, és nem adtam rá engedélyt, hogy a képet politikai üzenethez használják. Természetesen nem szeretnék bevonódni semmilyen politikai vitába, sőt általában is elmondhatom, hogy csak azért járulok hozzá az ilyen képek közzétételéhez a közösségi médiában, hogy aki posztolja vagy látja, a kedvét lelje benne, tegnap is így történt – nyilatkozta az olasz–magyar szakember.