Fájdalmas „büntetést” kaptak a futball uraira panaszkodó sztárok

negyven-ötven meccs az optimális, ekkora mennyiségnél képes még egy játékos a legmagasabb szinten teljesíteni. Ehhez képest idén hetven-nyolcvan is összejöhet annak függvényében, hogy meddig jut a csapat egy-egy sorozatban. Szerény véleményem szerint ez túl sok. Gondoskodnunk kell magunkról, valakinek ezt meg kell tennie ebben a sportágban vagy üzletben, nevezzük bárminek is. Nem minden a pénz és a marketing, hanem az előadás minősége is számít. Ha nem vagyok fáradt, akkor jobban teljesítek, és ha az emberek jobb focit akarnak látni, akkor pihennünk kell.