Kecskeméti hála

Mikor, hogyan is jutott fel a Kecskemét az NB I-be? Ugye, milyen régen volt? Annyira régen azért nem, hogy pláne Kecskeméten ne emlékezzenek rá. Nos, két éve, 2022-ben lett újra első osztályú csapat a KTE. Szabó István vezetésével, aki egy évvel korábban szerződött a klbuhoz, helyesebben tért vissza.

Fölösleges nagy szavakat használni, Szabó István nem csupán ezer szállal kötődik a városhoz, ahogy mondani szokták, nem, az ő élete Kecskemét szerves része.

A városban született, nevelkedett, tanult, futballozott, majd lett edző. Végigjárta a szamárlétrát az utánpótlásból indulva, Tomiszlav Szivics segítőjeként részese volt a klub máig legnagyobb sikerének, a 2011-es Magyar Kupa-győzelemnek. Aztán az élet átmenetileg másfelé terelte, többek között Pakson dolgozott másodedzőként, de 2021-ben visszatért. Már az is kisebb csoda volt, ahogy a KTE feljutott az NB II-be. Az NB III-ban csak második lett, de az Iváncsa nem vállalta a másodosztályú szereplést, így léphetett eggyel feljebb a Kecskemét. Ekkor érkezett Szabó István, s a csapat hatalmas bravúrként az idény végén ismét feljutást ünnepelhetett. Majd a következő évadban úgy lett második az NB I-ben, hogy a bajnokság hajrájában a fradisták a kecskeméti vereség után már kezdtek izgulni.

Az eredményeket könnyű összesíteni, érdemes mögéjük is nézni. A Kecskemét az NB I-ben is csak addig nyújtoózkodik, ameddig a takaró ér, a Transfermarkt adatai alapján a most zajló bajnokságban is a Kecskemét keretének piaci értéke a legalacsonyabb a mezőnyben.

A klub stratégiája ennek ellenére jól látható és kiszámítható. A KTE magyar játékosokra épít, Szabó István olyan futballistáknak ad lehetőséget, akiknek másutt megfeneklett a pályafutása.

A teljesség igénye nélkül csak néhány név az elmúlt évekből:

Horváth Krisztofer, aki ma már az Újpest játékosa, kecskemétiként mutatkozott be a válogatottban.

Szalai Gábort a Ferencváros igazolta le a nyáron (igaz, nem Kecskemétről, hanem már a Lausanne-tól).

Szuhodovszki Soma szintén Kecskemétről jutott el a válogatottig, őt a nyáron a Debrecen vitte el.

Marco Rossi legfrissebb keretének tagja Szűcs Kornél, a Plymouth középhátvédje, aki az előző idényben még a KTE-nél futballozott.

Tóth Barna 26 évesen Kecskeméten lett első osztályú játékos, vasárnap már a Paks futballistájaként rúgott gólt a Ferencvárosnak.

Varga Ádám is Kecskeméten bizonyította, hogy ha a szükség úgy hozza, méltó helyettese lehet Dibusz Dénesnek.

Legújabban pedig Nikitscher Tamás karrierje ível látványosan felfelé a kecskeméti bizolomnak hála.

Talán most nehezebben áll össze a csapat. A Kecskemét a feljutás óta a nyáron a harmadik idényét kezdte az első osztályban. Ne szépítsük, nem megy a gárdának, a kilenc forduló alatt elért öt pont mindenképpen kevés, jelenleg csak az utolsó helyhez elég. Mindezt persze Szabó István nyakába lehet varrni, de nem biztos, hogy érdemes. Az edzőkérdés napirenden van, de nem egészen úgy, ahogy azt megszoktuk.

„Nem szeretem, amikor azt mondják a nehéz helyzetben lévő klubok, hogy nincs edzőkérdés, mert ahol ezt mondják, ott biztos, hogy van. Ezért én nem is fogalmaznék így, maradjunk annyiban, hogy bízunk Szabó Istvánban, ő az egyik legnagyobb részese az elmúlt évek sikereinek, és csak azért, mert most van egy sikertelen széria, nem kell kapkodni” – fogalmazott Tóth Ákos sportigazgató a csakfoci.hu-nak adott interjúban, hozzátéve, a mostani, kéthetes szünetben biztosan nem váltanak edzőt.

Szabó István a sikerek csúcsán sem triumfált soha, szerényen beszélt az eredményekről. Nem lett más ember, bármikor fel lehetett hívni, készségesen adott interjút és persze tette a dolgát. Most is ezt teszi.

Neki is kijár, ami oly sok kecskeméti játékosnak az elmúlt években. A bizalom. Némi hálával megfűszerezve.