Dibusz Dénes: Nem reális elvárás, hogy a magyar válogatott kijusson a vb-re

A lipcseiek kapusa, Gulácsi Péter hosszú kihagyás után tért vissza, idén már többször is bekerült a forduló válogatottjába a Bundesligában, azaz újra jó formában véd, de nem akar egy esetleges újabb sérülést megkockáztatni. Marco Rossi természetesen helyt adott a 34 éves kapus azon kérésének, miszerint a 2024-ben hátralévő négy mérkőzésen tekintsen el a szereplésétől. A kapitány persze mindezt nyugodt szívvel tehette, hiszen első számú kapussá az a Dibusz Dénes lépett elő, aki Gulácsi sérülése miatt korábban is helytállt ebben a szerepkörben.

Dibusz úgy készül a válogatott előtt álló négy meccsre, mintha posztriválisa, Gulácsi Péter is ott lenne a keretben. Fotó: Magyar Nemzet

– A legutóbbi szezont Gula sérülése miatt én védtem végig, szóval nem újdonság számomra a mostani helyzet, és egyébként sem nagyon szeretek a saját feladatomon kívül mással foglalkozni. Nem viheti most el semmi a fókuszt, hiszen fontos mérkőzések várnak ránk, tippelgetni pedig nem szeretnék. Szorítkozzunk a tényekre: Gula döntése a következő négy meccset érinti, én pedig ugyanúgy készülök az előttünk álló meccsekre, mintha itt lenne velünk ő is – mondta a Molcsapat.hu portálnak adott interjújában a Ferencváros kapusa.

Mindenesetre azzal Dibusz nem vádolható, hogy nem lenne benne elég játékperc, ugyanis az európai és Mol Magyar Kupa-meccseken, valamit természetesen bajnokikon is pályára lépett már ebben a szezonban, most pedig a válogatott kapuját fogja őrizni. A New Saints elleni BL-selejtezőtől kezdve összesen tizenhét mérkőzésen állt a kapuban.

– Igen, minden fronton van már a lábamban mérkőzés, és valóban július vége óta folyamatosan jönnek a meccsek. Sem fizikálisan, sem mentálisan nem könnyű fenntartani a lehető legmagasabb szintet, de már nem vagyok fiatal kapus, megvan a rutinom ahhoz, hogy kezelni tudjam a helyzetet. Az edzésterhelés porciózása, illetve a regeneráció a kulcs – árulta el Dibusz.

A bosnyákok ellen Dibusznak sikerült megőriznie a kapuját a góltól legutóbb a Puskás Arénában. Fotó: Csudai Sándor

A Nemzetek Ligája elsősorban a barátságos meccsek kiváltására létrejött sorozat, és bizony sok válogatott használja, kísérletezésre, a játék csiszolására, a taktikai elemek gyakorlására. Ugyanakkor a válogatott koefficiense, illetve a világbajnoki selejtező kalapbesorolása szempontjából sem lényegtelen a sorozat. Főleg Magyarországnak nem, hiszen egy kedvező sorsolás miatt mindenképpen bent kellene maradnia a magyar válogatottnak a Nemzetek Ligája A csoportjában.

– A saját dolgunkat könnyítjük meg azzal, ha jól szereplünk a Nemzetek Ligájában, hiszen ez nemcsak azt jelenti, hogy nem csúszunk lejjebb egy kalappal, hanem azt is, hogy akár az NL-ből is odaérhetünk a vb-pótselejtezőre. Hogy reális elvárás-e tőlünk a világbajnoki szereplés? Nos, szerintem elvárásként nem támasztható a csapat felé, hogy jusson ki, ugyanakkor egy jó sorsolással kerülhetünk olyan csoportba, ahonnan egyáltalán nem irreális gondolat a kijutás. De még egyszer: akkor lesz esélyünk megharcolni a vb-szereplésért, ha jól szereplünk az NL-ben, ez pedig csak úgy történhet meg, ha a játékunk is visszatér a korábban látott szintre – fogalmazott Dibusz.

A jó szereplés felé a következő lépést péntek este, a hollandok ellen teheti meg Magyarország a Puskás Arénában, a meccsre minden jegy elkelt.