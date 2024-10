Marco Rossi nem győz hálálkodni a Parma edzőjének

Már önmagában az egy jó jel, hogy a Parma csapatánál izgulnak amiatt, vajon miként érkezik vissza a válogatottnál eltöltött napok után Balogh Botond, vajon számításba lehet-e őt venni a szombati, nagyon fontos meccsen a Como ellen. Ugyanis a hátvéd kisebb sérülés miatt kihagyta a hollandok és a bosnyákok elleni Nemzetek Ligája-meccset, ám Marco Rossi mindenkit megnyugtatott Balogh állapotával kapcsolatban. A magyar válogatott szövetségi kapitánya a ParmaLive portálnak elmondta, a játékos felépült és pályára küldhető a Como ellen.

Balogh Botond megkapta a lehetőséget a Parmánál, él is vele Forrás: Facebook/Parma

– Botond felépült, ráadásul a sérülését még a Parma legutóbbi bajnoki mérkőzésén szedte össze, ahol a meccs vége felé kapott egy rúgást. Eljött a válogatott edzőtáborába, és az első tréning során érzett egy kis fájdalmat a vádlijában, így ezt követően kezelésbe vette az orvosi stáb. A második, bosnyákok elleni összecsapáson már leült a kispadra, de mivel egy hétig nem edzett, úgy véltem, jobb, ha nem lép pályára. Fabio Pecchia, a Parma vezetőedzője számolhat vele a szombati bajnokin – jelentette ki Marco Rossi.

A kapitány Balogh jelenlegi helyzetéről elmondta, a klubjánál kapott lehetőségeknek hála – szinte minden bajnokin kezdőként lép a pályára – hatalmasat fejlődött rövid idő alatt, nem véletlen, hogy a bajnoki címvédő, a 2023-as Bajnokok Ligája döntőjéig menetelő Internazionale is felfigyelt rá.

– Nehéz megmondani, hogy végül meddig juthat el, mert még mindig fiatal játékos, de szerintem még tud fejlődni, miközben az elmúlt évben is nagyot lépett előre. Mindezért hálával tartozunk a Parmának, annak, mert folyamatosan foglalkoztatták, hála Pecchia mesternek, aki rendszeres játéklehetőséget biztosít a számára. Jól teljesített korábban, ahogy most is, és szerintem ennél még több van benne – árulta el a szövetségi kapitány, aki hozzátette, a Parma jól rajtolt a bajnokságban, és ha így folytatja, akkor kiharcolja a benn maradást a Serie A-ban.