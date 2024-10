Sallai Roland kemény szavai: nem tisztelték őt eléggé, szigor van a válogatottnál

Sallai Roland a magyar válogatott egyik legjobb játékosa, az elmúlt hat évben folyamatosan a Bundesligában futballozott, amikor egészséges volt, többnyire húzóembere volt a Freiburgnak. Szeptemberben aztán elköszönt a német klubtól, és a gyengébb török bajnokság tehetős sztárcsapata, a Galatasaray szerződtette. Az MTI szerint Sallai most elárulta, hogy nyitott volt a klubváltásra, mert Freiburgban úgy érezte, hogy nem kapta meg azt a tiszteletet, amely hat év után járt volna neki a teljesítménye alapján.

Sallai Roland immáron a Galatasaray mezében Fotó: X/Roland Sallai

– Az utolsó napon volt egy beszélgetésem a sportigazgatóval, és ott tisztán megkaptam azokat a válaszokat, amelyek alapján könnyebben meg tudtam hozni a döntést az átigazolásról – fogalmazott Sallai. – Amikor pályán vagyok, akkor ki tudom zárni a zavaró tényezőket, ez most is így volt, de a pályán kívül természetesen jelen volt egyfajta bizonytalanság és én is éreztem, hogy minél előbb dönteni kellene a jövőről.

Sallai elmondása szerint beszigorítottak a válogatottnál

A 27 éves támadó jelenleg a magyar válogatottal készül a soron következő Nemzetek Ligája-meccsekre: pénteken a Puskás Arénában Hollandia, hétfőn idegenben Bosznia-Hercegovina lesz az ellenfél. Érdekesség, hogy Sallai szerint megváltoztak a szabályok Marco Rossi csapatánál, nagyobb lett a szigor. Ezt a vártnál gyengébb Eb-szereplés, majd a szeptemberben a németektől kapott 5-0-s kijózanító pofon is kiválthatta.

– Oda kell figyelni a külön programokra, most már nem lehet annyit lábteniszezni, kosarazni, pingpongozni, mint korábban – emelte ki Sallai.

Hangsúlyozta, hogy Hollandia ellen csak egységes csapatként lehet esély a jó eredmény elérésére.

– Extraklasszis játékosaik vannak, nekünk pedig vissza kell térnünk oda, ahol már voltunk, és a stabil védekezésből kiindulni. A németek elleni 5-0-s vereség után sokat beszélgettünk arról, hogy mit kell kijavítani, de minden csapat életében vannak hullámvölgyek és nehézségek. A kérdés az, hogy mennyire gyorsan tudunk kilábalni belőle.

Pénteken erre is választ kaphatunk.