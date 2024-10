A Vasas-legenda szerint nem kellene minden pro licences edzőt kipróbálni

Hétfői veresége után a Vasas nyolc forduló után negatív gólkülönbséggel mindössze a 11. helyen áll az NB II-es bajnokság tabelláján. A klub célja már évek óta a feljutás, ám az jól érződik, hogy valami nincsen rendben Angyalföldön. Öt éve érkezett a jelenlegi vezetés, amely a most zajló idény negyedik fordulója után menesztette a kispadról Gera Zoltánt, ezzel a fél évtized alatt a hetedik vezetőedzőtől köszönt el, ám azóta Pintér Attila irányításával sem szárnyal a csapat, Soroksár után most hazai pályán is kikapott, ezúttal 2-1-re a Mezőkövestől.

Komjáti András (balról) Puskás Lajos, Izsó Ignác és Kiss László (Forrás: Facebook)

A találkozónak lett utóélete is, elsősorban az egyik játékos, Urblík József nyilatkozata miatt, aki ezt mondta az M4 Sport kamerája előtt:

Hogy ketten tudnak valami kitalálni, az édes kevés a tízből vagy tizenegyből. (...) Ilyen játékosok vagyunk. NB II-esek. Nem akarok megbántani senkit sem. De ha nincs minőség, akkor legyen legalább akarat, de hogy egyik sincs, az felháborító, sajnos. (...) Lehet, ha három-négy embert elküldünk…

Egy Facebookra kitett kép szerint a Vasas legendái közül négyen együtt nézték a mérkőzést, és a Magyar Nemzet őket kérte meg, hogy mondják el a véleményüket a Vasas jelenlegi helyzetéről és Urblík József kifakadásáról. Komjáti Andrásnál többször senki sem viselte az angyalföldi klub mezét, 433 bajnoki meccsen húzhatta fel magára, volt a Vasas vezetőedzője, jelenleg a Puskás Akadémia tulajdonosi tanácsadója.

A pályán kell bizonyítani

– A Mezőkövesd két nagy egyéni hibából szerzett kétgólos vezetést az első félidőben, a másodikban ugyan a Vasas fölényben futballozott, de nem láttam benne azt a tudatosságot, amellyel esetleg akár fordíthatott is volna – kezdte Komjáti András. – A csapat tényleg csalódást kelt jó ideje, és

nem hiszem, hogy csak alkalmatlan edzők irányították volna. Ez a szereplés nem edzőkérdés, máshol lehet a gond, hogy hol és mi az, egyrészt nem az én tisztem megmondani, ráadásul eltávolodtam már annyira a klubtól, hogy nem láthatok minden részletet.

Ami pedig Urblík Józsefet illeti, dolgoztam vele Felcsúton, nagyon jó futballista, most ő volt a Vasas legjobbja, gólt is lőtt, de jól játszott, és oda is tette magát. Lelkiismeretes ember, elkeseredésében fakadhatott ki így. Talán nem szerencsés azokat nyilvánosan bírálni, akikkel kilencven perceket tölt a pályán a sikerért, de meg tudom érteni. A társaknak pedig nem kell megsértődniük, a pályán bizonyíthatják, hogy Józsi tévedett.

Hol van a megoldás kulcsa?

Puskás Lajos augusztusban ünnepelte a 80. születésnapját, 1964 és 1974 között 249 bajnoki meccset játszott a Vasasban, majd később rövid ideig vezetőedzőként is dolgozott a klubnál. Amikor megtudta, miről kérdezzük, nagyot sóhajtott…

– Urblík József több kérdést is érintett, de nem hiszem, hogy az ő dolga megmondani, kit kell elküldeni, ugyanakkor annak is meg lehet az oka, hogy ezek a mondatok kibuktak belőle. Kellenek az őszinte szavak, ám ha szerinte az akarat kevés a társakban, akkor azt tegye szóvá az öltözőben, és kiderül, hogy a játékosok tudnak-e egymással őszintén szót érteni.

Lehet, tényleg nem elegendő sem a tudás, sem az akarat, de erre a vezetőknek és az edzőknek kell reagálniuk, de a megoldás egész biztosan nem abban rejlik, hogy néhány havonta új edző érkezik. A megoldás kulcsa kizárólag a klubvezetés kezében van,

és talán lehetne azok tapasztalatára is építeni, akik évtizedek óta szeretik és szolgálták a Vasast. A bajnokságtól sok van még hátra, cselekedniük kell azoknak, akiknek ez a kötelességük, és akkor talán el lehet érni a feljutást.

Nincs erősebb keret

Izsó Ignác a Vasasban nevelkedett, a felnőttek között 1974-ben mutatkozott be, majd tizenkét évvel később külföldre szerződött, a kettő között pedig 285 bajnoki meccsen lépett pályára piros-kékben.

– Urblík József remek képességű, jó mentalitású futballista, hétfőn is kimondottan jól játszott – kezdte Izsó Ignác. – A csapat két elkerülhető góllal került hátrányba, utána láttam a szünet után egy biztató huszonöt perccet, de ez kevés az üdvösséghez. Ha a Vasas fel akar jutni, akkor nem kaphat ki Soroksáron és hazai pályán a Mezőkövesdtől. Egy-egy kudarc után az elkeseredettség olykor kimondat az emberrel olyan szavakat is, amelyeket később már nem mondana ki, ezt játékosként is átéltem, de remélem, Urblík Józsi túlteszi magát a történteken, jön az új nap, a következő mérkőzés, és már arra kell összpontosítani. A Nyíregyháza elleni kupameccsen egyébként tetszett a csapat játéka, el lehet érni a célt, és az NB II mezőnyében nem látok olyan csapatot, amelynek a kerete erősebb lenne a Vasasénál.

A Vasas neve jobb mint a teljesítménye

Kiss László 191 bajnoki meccsen 110 gólt szerzett a Vasas csatáraként, a válogatottnak is meghatározó tagja volt a nyolcvanas évek első felében, és külföldön is szerepelt topligában. Ő azzal kezdte, hogy nagyon el van keseredve egykori csapata játékát és helyzetét látva.

– Nem ismerem pontosan a Vasas költségvetését, de ha tényleg olyan magas, mint amennyiről beszélnek, akkor nem megfelelőek az igazolások, és rengeteg a kapkodás. Ha például Gera Zoltán nem volt megfelelő a kispadra, akkor nem a negyedik forduló után, hanem a nyáron kellett volna elküldeni.

Egyébként is, túl sűrűn váltják itt egymást a vezetőedzők, száznál is többen rendelkeznek pro licence-szel Magyarországon, nem kellene rövid idő alatt mindegyiket kipróbálni… A Vasas neve jelenleg sokkal jobb, mint a teljesítménye. Csalódott a meccsre kilátogató ezerhétszáz ember is, akiknek a száma megduplázható lenne, ám sem az eredmény, sem a mutatott játék nem teszi ezt lehetővé.

Ami pedig Urblík Józsefet illeti, a csapat kimagaslóan legjobb játékosa volt a Mezőkövesd ellen, egyedül ő jelentett veszélyt a kapura, és örülök, hogy van véleménye, de az ő dolga elsősorban a játék, a többi az edzőre tartozik. A társakat így bírálni nem szerencsés – mi lesz majd, ha egyszer ő futballozik majd gyengén?