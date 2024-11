Pelé és fiai útját kívánjuk, nem a Pogba-mintát, intő példa Dárdai Bence számára

A németek egyelőre az U19-es csapatban számolnak vele, amelynek keddi, Andorra elleni meccsét végigülte a kispadon. Marco Rossi magyar szövetségi kapitány viszont jelezte: fiatal kora ellenére kész játékosnak tartja Dárdai Bencét, s úgy számol, hogy a középpályás akár már a jövő évi vb-selejtezők alatt is segítséget jelenthetne a magyar csapatnak.

Dárdai Bence is magyar válogatott lesz?

Bár magyar szurkolói szempontból egyértelmű lenne a választás, a két idősebb Dárdai fivér példájából emlékezhetünk rá, hogy nem egyszerű a döntés. Öccsükhöz hasonlóan Dárdai Palkó és Dárdai Márton is Berlinben születtek, ők is szerepeltek német utánpótlás-válogatottban, mielőtt hosszas töprengés után a felnőttek között végül apjukat, Dárdai Pált követve magyar színekben mutatkoztak be.

Ha Dárdai Bence is ezt az utat járja be, akkor a vb-től függetlenül is történelmet ír a család. Válogatott testvérpárok már akadtak a magyar válogatott történetében, válogatott testvérhármas viszont még nem.

S nemzetközi szinten is szenzáció lenne a Dárdai család, hiszen ­Ayew-ék után mindössze a második futballdinasztia lenne, ahol az édesapa és három fia egyaránt válogatott lett.

A Korányi fivérek évtizedekkel megelőzhették volna a Dárdai testvéreket Egy magyar testvértrió akadt a futball hőskorában, amely három válogatott játékosból állt, de közülük csak kettő képviselte hazánkat. Korányi Lajos tagja volt az 1938-ban világbajnoki ezüstérmes magyar válogatottnak, s néhány meccsen Korányi Mátyás is szerepelt a nemzeti csapatban. Öccsük, Korányi Dezső is remek játékos volt, ám ő fiatalon Franciaországba igazolt, ahol élvonalbeli gólkirály és francia válogatott labdarúgó lett.

Miért nincs kilenc Dárdai?

Ha a vb-keret tekintetében utol is érné Palaciosékat a három Dárdai fiú, más szempontból nincs esélye a magyar családnak: a Palacios fivérek közül ugyanis Milton is válogatott volt, bár ő vb-n sosem képviselhette Hondurast. Sosem derül ki, hogy a legfiatalabb Palacios, a tragikus sorsú Edwin követte volna-e a bátyjait, vele emberrablók végeztek, hiába fizette ki érte a Palacios család a váltságdíjat.

Az abszolút csúcstartó család alighanem verhetetlen: Brunei válogatottja elképzelhetetlen a Said fivérek nélkül, akik mind a kilencen futballoznak! Shah Razen Said a válogatott örökgóllövőlistáján is vezet, öccsei közül Amalul, Adi, Ahmad Hafiz és Hakeme is volt már válogatott, s akár még csatlakozhatnak néhányan a családból az ötös fogathoz.

Abedi Pelé helyett Paul Pogba útja?

Fel kell készülnünk arra az eshetőségre is, hogy Dárdai Bence a németeket választja. A Pogba testvérek közül is a legfiatalabb, Paul Pogba volt a legtehetségesebb, ő 2018-ban világbajnok lett a francia válogatottal, pedig bátyjaihoz hasonlóan dönthetett volna Guinea nemzeti csapata mellett is. A Paulnál három évvel idősebb Mathias és Florentin Pogba közül utóbbi volt francia utánpótlás-válogatott, de a felnőttcsapatba ő sem fért volna be. Az ikrek Guinea színeiben ugyanazon a meccsen mutatkoztak be, Florentin Afrika-kupán is szerepelt.

Érdekesség, hogy a magyar válogatott szombati ellenfele, Hollandia keretében több hasonló család tagja is helyet kapott. Jurrien és Quinten Timber is készül a magyarok ellen, bátyjuk, Dylan viszont curacaói válogatott. A liverpooli Ryan Gravenberch bátyja Suriname, Tijjani Reijnders öccse pedig Indonézia színei­ben kapott lehetőséget.

Dárdai Bence a halogatással is pórul járhat

Míg számunkra Pogba döntése, addig Dárdai Bencének Salomon Kalou halogatása lehet intő példa. A támadó többször visszautasította Elefántcsontpart hívását abban a reményben, hogy holland válogatott lehet.

A ­2006-os világbajnokság előtt azonban Kalou nem kapta meg időben a holland állampolgárságot, viszont mire ez kiderült, már a Hollandiával egyébként közös csoportban szereplő Elefántcsontpart kerete is kialakult. Salomon két szék közt a pad alá esve figyelhette, ahogy báty­ja, Bonaventure Kalou győztes góljával az afrikai ország megszerzi történetének első világbajnokságon aratott sikerét.

Bonaventure Kalou scored the winning goal for Ivory Coast with penatly kick in the 86th minute



(Ivory Coast - Serbia and Montenegro 3:2) pic.twitter.com/jJlyttphOz — Norvežanin 🇳🇴 (@Aksel_Paulsen) July 7, 2021

A fiatalabb Kalou 2010-ben, Elefántcsontpart színeiben a vb-részvétel terén kárpótolhatta magát, kivárása miatt viszont bátyjával nemhogy világbajnokságon, még válogatott meccsen sem játszhatott együtt egyetlen alkalommal sem.