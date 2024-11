Új „magyar” csapat van alakulóban a Bajnokok Ligájában

Fazekas Gergő immár nem veszprémi kölcsönjátékosként, hanem a Wisla Plock kézilabdázójaként érkezett haza a válogatotthoz. A múlt héten kisebb szenzációként jelentették be, hogy a 21. születésnapját egy hete ünneplő irányítót végleg elengedi a Veszprém, avagy a lengyel csapat kivásárolta őt a magyar elitklubtól. A szurkolók szíve sajog, hiszen Fazekas személyében végre meghatározó magyar játékosa lehetett volna a Veszprémnek, de érthető az ifjú irányító döntése, hiszen Plockban alapemberként számítanak rá, élvezi az anno a Veszprémet is megjáró spanyol edző, Xavi Sabaté bizalmát, míg a magyar rekordbajnoknál, különösen a Bajnokok Ligájában, talán csak perceket kapna.

Xavi Sabaté néhány hónappal ezelőtt felvázolta a terveit, s hogy abban nekem milyen szerepet szán. Abban a korban vagyok, amikor a játékpercek nagyon fontosak, s arra jutottam, a fejlődésem szempontjából jobb, ha Plockban maradok. Meg szeretném köszönni a veszprémieknek, hogy megértették a kérésemet, s lehetővé tették a szerződésemet a lengyel klubbal

– mondta érdeklődésünkre Fazekas Gergő, hozzátéve, az édesapja, a korábbi kiváló kapus, Fazekas Nándor is támogatta a döntésében.

Szita Zoltán kivirult a Wisla Plockban. Fotó: Facebook/Orlen Wisla Plock

Chema Rodrígueznek a boldogság a fontos

Kérésünkre Chema Rodríguez is beszélt Fazekas döntéséről. – Nekem az a legfontosabb, hogy a játékosaim legyenek boldogok. Ki tudja, Fazekasra milyen jövő várt volna rá Veszprémben, de ennek a kérdésnek immár nincs értelme. Ha ő Plockban jobban érzi magát, én ezt elfogadom. Az a lényeg, hogy jó hangulatban csatlakozzon mindig a válogatotthoz – mondta a szövetségi kapitány.

Anno Szita Zoltán pályafutása is Veszprémből indult, mi több, a balátlövő a királynék városában született. Szita három év lengyelországi légióskodás után két évet Szegeden húzott le, a nyáron aztán visszatért Plockba. A szegedi kitérő neki nagyon nem jött be. Juan Carlos Pastor alatt nagyon kevés játéklehetőséget kapott. Ő is kiemelte Xavi Sabatét, akivel nagyon harmonikus a kapcsolata.

Magyar trió a Wisla Plockban?

A hírek szerint a nyáron újabb magyar válogatott játékossal, a jelenleg Hamburgban szereplő Ilics Zorannal bővülhet a plocki magyar légió, nem megfeledkezve arról, hogy egy évet korábban már ő is játszott a lengyel városban. Így a Szeged mellett, ahonnan Mikler Roland, Bánhidi Bence és Bodó Richárd törzstagnak számít, a Wisla Plock adhatja a legtöbb játékost a magyar válogatottba.

Plockban nem csak ezért meghatározó a magyar mag. Mirsad Terzic és Mirko Alilovic hosszú éveket húzott le Magyarországon, sőt mialatt Veszprémben és a magyar válogatottnál dolgozott, maga Sabaté is igyekezett elsajátítani a magyar nyelvet.

– Az öltözőben lassan a magyar a hivatalos nyelv – jegyezte meg tréfálkozva Fazekas Gergő, aki Szita Zoltánhoz hasonlóan bízik benne, hogy a gyenge rajt (egy győzelem, hat vereség) után a Plock a Bajnokok Ligájában képes lesz javítani és kiharcolni a továbbjutást.

Először persze mindkettőjüknek a magyar válogatottban kell bizonyítaniuk.