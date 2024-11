Golovin a kézis diadalról: Nem gondoltam volna, hogy ennyire jók vagyunk

– Nem tudtam volna elképzelni, hogy tíz góllal nyerjünk, pedig tizenkettővel is vezettünk a meccsen... − kezdte a nyilatlozatát Golovin Vlagyimir a Magyarország–Svédország női kézilabda Európa-bajnoki mérkőzés után. Természetesen annak ellenére sem csalódott, hogy végül csupán hétgólos, 32-25-ös magyar győzelem lett a vége.

Elbizonytalanítottuk a svédeket

– Nem gondoltam volna, hogy ennyire jók vagyunk – mondta ki sokak érzését Golovin Vlagyimir. – Mindent betartottunk, amit előre megbeszéltünk és elterveztünk. Az volt a furcsa, hogy a svéd csapat nagyon bizonytalan volt a második félidőben, valószínűleg a mi játékunk bizonytalanította el őket ennyire.

Golovin Vlagyimir tökéletesen felkészítette a csapatot a svédekből. Fotó: Mirkó István

A szövetségi kapitány nem felejtkezett el a szurkolókról, s igaza, szenzációs volt a hangulat a debreceni Főnix Arénában.

A törökök feletti csupán hatgólos (30-24) győzelem után néhányan fanyalogtak, de a kapitány akkor is megőrizte a higgadtságát, s most mindenki megnyugtatott.

A svédeken volt a fókusz, hogyan tovább?

– A fókusz természetesen ezen a meccsen volt, ez volt a rangadó a csoportkörben. Nem is tudok most szavakat találni, öröm volt látni, hogy ilyen bizonytalanná tettük a svédeket. A munkának most beérett a gyümölcse – tette hozzá Golovin Vlagyimir.

A szövetségi kapitány esélylatolgatásba nem kívánt bocsátkozni, de az már biztos, hogy a magyar csapat két ponttal megy tovább a középdöntőbe. Hétfőn az Észak-Macedónia elleni csoportmeccs már csupán formaság.

A középdöntőben az A, B és a C csoport első két-hét helyezettje alkot egy csoportot. A magyar–svéd duóhoz várhatóan Románia és Montenegró (bár a szerbek és a csehek itt okozhatnak meglepetést), valamint Franciaország és Spanyolország csatlakozik.

A középdöntős csoportból az első kettő egyből a legjobb négy közé jut, azaz aki oda tart, annak legfeljebb egy vereség fér bele. Ezért volt létfontosságú a svédek feletti győzelem. Messze még a vége, de nem teljesen őszinte, aki mostantól azt mondja, hogy nem az elődöntő a cél az Európa-bajnokságon.