Hollandiában kiütéses vereségekhez szoktunk, de a Rossi-csapat változtathat ezen

Legutóbb 1984. október 17-én győzte le a magyar válogatott Hollandiát, akkor a rotterdami világbajnoki selejtező végén 2-1-es sikernek örülhettünk . Már aki: a jelenlegi magyar válogatott játékosai közül senki sem élt még akkor, olyan régen volt. Egy negatív sorozatot azonban már az októberi, budapesti meccsen megszakított Marco Rossi csapata, hiszen a Puskás Arénában elért 1-1- volt az említett rotterdami győzelem óta az első meccs, amelyen legalább ki nem kaptunk a hollandok ellen.

Októberben bravúros döntetlent ért el a magyar válogatott Hollandia ellen. Fotó: Mirkó István

Idegenben viszont még inkább gyászos a múlt: a legutóbbi négy alkalommal egyszer sem úszta meg a magyar válogatott öt kapott gól alatt Hollandiában. Időben visszafelé haladva 8-1, 5-3, 6-1 és 7-1 volt oda az elmúlt harminc évben, amikor holland földön lépett pályára a válogatott. A nagy vereséget mindenképpen elkerülné a Rossi-csapat, amely szeptemberben a németektől kapott ötgólos pofonból tanulva októberben már újra munkáscsapatként védekezett a hollandok ellen, ennek eredménye lett az 1-1.

De Jong és Weghorst lehet a hollandok új fegyvere

– Budapesten azért nem működött jól a tervünk, mert nem találtunk szabad embereket. Nem feltétlen a terven kell változtatni, inkább fejlődni szeretnénk a saját játékunkban – jelentette ki Ronald Koeman, a hollandok szövetségi kapitány a meccs előtt, aki a játék gyorsításában sokat vár a visszatérő Frenkie de Jongtól.

A Barcelona középpályása 2023 szeptembere óta nem játszott a holland válogatottban, egy elhúzódó sérülés miatt sokat kellett kihagynia az elmúlt egy évben, október óta viszont újra játszik klubjában, az FC Barcelonában. – Ő nagyon okos játékos, aki az ütem gyorsításával is képes kijátszani az embereket. Látja a megfelelő pillanatokat, hogy nyomást helyezzen az ellenfélre a labdával – riogatott Koeman.

A holland sajtó szerint a hollandok másik, Budapesten be nem vetett fegyvere a középcsatár Wout Weghorst lehet, mert az Ajax gólvágója rendelkezik azzal az elemi ösztönnel a kapu előtt, ami szükséges egy olyan zártan védekező csapat ellen, mint amilyen a magyar. Az igaz, hogy Weghorst idén öt gólt jegyez a válogatottban, míg a Budapesten a helyén bevetett Joshua Zirkzee és Brian Brobbey együttvéve egyet.

Nagy hiányzók akadnak mindkét csapatnál

Koeman életét most a Lipcse alapembere, Xavi Simons sérülése nehezíti. Sztárokban persze nincs hiány, hogy más ne mondjunk, Szoboszlai Dominik három liverpooli csapattársával – Virgil van Dijk, Ryan Gravenberch és Cody Gakpo – is szembekerülhet Amszterdamban.

Marco Rossi csapatának legnagyobb hiányzói a Premier League-ben csúcsformát mutató Kerkez Milos, aki sérülés miatt nem csatlakozott a kerethez, illetve a Bundesligában remekül védő Gulácsi Péter, aki pihenőt kért az év hátralévő részére a válogatottban. Mindkettejük helyettese az NB I-ből érkezik Nagy Zsolt és Dibusz Dénes személyében, akik az októberi, hollandok elleni meccs legjobbjai közé tartoztak.

Ha nem is pályáról, de a lelátóról biztosan hiányozni fognak a magyar szurkolók is, az UEFA büntetése nyomán ugyanis a vendégszektor zárva marad Amszterdamban.

A tét nagy, a két egyaránt ötpontos csapat a csoport második helyéért küzd. A képlet viszonylag egyszerű, a győztes három pont előnyre tesz szert a közvetlen riválisával szemben, de az októberi, budapesti döntetlen nyomán az egymás elleni eredmények miatt ez behozhatatlan lesz a vesztes számára. Döntetlen esetén ugyan nem dől el a legjobb nyolc közé jutást érő második hely, ám a hollandok egyértelműen előnyben maradnának, egyrészt sokkal jobb gólkülönbségük miatt, másrészt az utolsó fordulóban ők a sereghajtó bosnyákokkal találkoznak, míg a magyarok az éllovas, már biztos negyeddöntős németeket fogadják.

A németek bebiztosíthatják az első helyüket

A csoport másik mérkőzésén az éllovas németek a sereghajtó bosnyákokat fogadják Freiburgban, és győzelmükkel bebiztosíthatják az első helyüket is. A vendégek pontvesztésük esetén biztosan búcsúznak az A divíziótól, ami azt is jelentené, hogy a magyarok legrosszabb esetben is a harmadik, osztályozós pozícióban zárnak.

Nemzetek Ligája, A divízió, 3. csoport, 5. forduló: Hollandia–Magyarország 20.45, Németország–Bosznia-Hercegovina 20.45. A csoport állása: 1. Németország 10 pont, 2. Hollandia 5 (8-6), 3. Magyarország 5, (3-6), 4. Bosznia-Hercegovina 1.