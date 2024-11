A Barcelona sztárjával riogatja a magyar válogatottat Ronald Koeman

Nagy a tét a holnapi holland–magyar meccsen, hiszen mindkét válogatott öt-öt pontot számlál, és csak az egyik juthat tovább a várhatóan a csoport élén végző Németország mellett a Nemzetek Ligája csoportköréből. Hollandia azzal került első ránézésre nehéz helyzetbe, hogy Budapesten nem tudott győzni, sőt Sallai Roland góljára csak a 83. percben válaszolt, ezzel kerülte el a még nagyobb bajt, a vereséget.

Ronald Koeman (jobbra) a magyarok ellen készül. Fotó: MTI/Hegedüs Róbert

Marco Rossi magyar válogatottja ezen a meccsen tért vissza az ellenfelet teljesen megfojtó játékához, ami láthatóan nem ízlett a hollandoknak. Ronald Koeman azonban a jelek szerint nem talált ki ez ellen új taktikát, noha a magyaroktól idegenben sem lehet más felfogásra számítani.

– Budapesten azért nem működött jól a tervünk, mert nem találtunk szabad embereket. Nem feltétlen a terven kell változtatni, inkább fejlődni szeretnénk a saját játékunkban – jelentette ki az MTI tudósítása szerint Koeman, aki tehát ugyanazt a taktikát alkalmazhatja a Rossi-csapat ellen, mint amivel Budapesten kudarcot vallott, csak jobban szeretné végrehajtani.

– Sokkal gyorsabban kell játszanunk, hogy több helyünk legyen a középpályán és így a széleket is jobban ki tudnánk használni – jelezte Koeman, aki azt is elárulta, hogy ezúttal is három középpályással áll majd fel a magyarok ellen, mert szerinte nem a létszámot kell növelni a pálya középső harmadában, hanem a gyorsabb játék segíthet abban, hogy megtalálják a szabad embert.

Tehát Koeman nem gyakorolt önkritikát, nem a meccsterven kell változtatni szerinte a magyar válogatott legyőzéséhez. És bizakodó a visszavágó előtt.

– Nagyszerű munkát végeztünk eddig a héten, kielemeztük az előző mérkőzéseinket, ezért tudjuk, miben kell fejlődnünk. Mindenki egészséges, Frankie de Jong is kész a játékra – jelentette ki Koeman.

A holland kapitány szerint De Jong jelentheti a különbséget

A Barcelona középpályása 2023 szeptembere óta nem játszott a holland válogatottban, egy elhúzódó térdsérülés miatt sokat kellett kihagynia az elmúlt egy évben, október óta viszont újra játszik klubjában, az FC Barcelonában.

– Teljesen egészséges, mindent megcsinál az edzéseken, mindenben részt vesz – mondta Koeman a vi.nl szerint. – Meglátjuk, hogy hány percet bír majd, először szombaton játszunk, hogy utána mi lesz, az majd kiderül.

Koeman egyetértett azzal, hogy De Jong a különbséget is jelentheti a magyarok ellen.

– Ő nagyon okos játékos, aki az ütem gyorsításával is képes kijátszani az embereket. Látja a megfelelő pillanatokat, hogy nyomást helyezzen az ellenfélre a labdával – riogatott Koeman.