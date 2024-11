Imre Bence nem a góljait számolja, kritikusan értékelt a válogatott győztes rajta után

Márciusban jelentették be, hogy az új idényt már a négyszeres Bajnokok Ligája-győztes Kiel színeiben, Németországban kezdi meg a korábban a Ferencvárost erősítő Imre Bence. Így is történt, a 22 éves kézilabdázó most először tért haza németországi légiósként a válogatotthoz.

Imre Bence Győrben is népszerű volt a válogatott szurkolóinak körében. Fotó: Mirkó István.

– Nagyon jó érzés volt, boldog vagyok, hogy újra itthon lehetek. A válogatotthoz élmény jönni, nagyon összetartó csapatról van szó. Az újak rögtön beilleszkedtek, persze, már ismertük őket, és ők is ismertek minket. Örültem, hogy hazatérhettem – kezdte a Magyar Nemzet kérdéseire válaszoló játékos.

A 32 kapott gól nem kevés

A nemzeti csapat végig vezetve verte meg a szlovákokat a kvalifikációs sorozat rajtján, a 37-32-es győzelemből a tízből kilenc próbálkozását értékesítő, több hetest gólra váltó Imre Bence is alaposan kivette részét. Ennek ellenére sem volt maradéktalanul elégedett.

Kicsit rosszul játszottunk, helyenként néha az volt a probléma, hogy a küzdés hiányzott, ezt magyar válogatottként nem engedhetjük meg. Persze, valamilyen szinten érthető is, hiszen szezon közben, terhelés alatt vagyunk, ilyenkor mindenki fáradtabb, de szerintem nyerhettünk volna több góllal, szebb játékkal is. A 32 kapott gól nagyon sok. Előzetesen is arra számítottunk, hogy a szlovákok elleni egy nehéz meccs lesz, vagy hogy nem a legszebb játékunkat fogjuk nyújtani, de a lényeg, hogy meg tudtuk nyerni a meccset

– magyarázta Imre Bence, aki érdeklődésünkre arra is felelt, ad-e számára bármi pluszt, hogy a csapat legeredményesebbje volt. – Őszintén? Nem. Nem azért, mert álszerény vagyok, egyszerűen az sokkal inkább érdekel, hogy miket hibáztunk, beleértve engem is. Én is követtem el hibákat, volt egy rossz cserém, miután átfutottak rajtunk. Ezt sajnálom, de azért vagyunk itt, hogy a hibákat javítsuk. A világbajnokság még messze van, de azért kevés összetartás van addig, úgyhogy össze kell szedni magunkat, mert ott még keményebb ellenfelek várnak majd ránk.

Fordulópont volt a hazai bajnoki

Imre Bence jó szereplése arra is visszavezethető, hogy egyre inkább formába lendül német klubjában, a THW Kielben is, a múlt héten például hatszor volt eredményes a Nexe elleni Európa-liga találkozón.

– A németországi időszakom eleje a honvágy és a nyelvi nehézségek miatt egy kicsit nehezebb volt, de most már egyre jobban érzem magam, azt gondolom, hogy kezdek megérni erre a kalandra. Új barátokat szereztem, és a német nyelv is egyre jobban megy – mesélt első tapasztalatairól Imre Bence.

Élvezem a bajnokságot, a játék is egyre jobban megy. Október elején, a Stuttgart ellen volt talán az első igazán jó meccsem a klubnál hazai pályán, az nagyon kellett. Addig nem annyira ment a játék, noha azelőtt is megvoltak a lehetőségeim, nem éltem velük, így az fontos pillanat volt. Azóta úgy érzem, magamra találtam és bizonyítok.

Idegenbeli feladat jön

Mielőtt visszatérne Németországba, újabb Eb-selejtező vár Imre Bencére a magyar válogatottban, amely november 10-én, vasárnap 15 órától Finnország vendége lesz a szlovákok és a finnek mellett még Montenegrót felvonultató 2. selejtezőcsoportban. A következő ellenfél vereséggel hangolt, miután a csoport szerdai kezdetén a montenegróiak 29-28-ra legyőzték Finnországot.