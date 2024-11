Messi újabb kívánságát teljesítette David Beckham, már az edző is a barátja

Az Inter Miami és az élén David Beckham igazán mindent megtesz azért, hogy Lionel Messi minél otthonosabban érezze magát az Egyesült Államokban. Az együttes már eddig is előszeretettel igazolt Messi korábbi barcelonai csapattársai és barátai közül, így lett a klub játékosa Jordi Alba, Sergio Busquets és Luis Suárez is. Most pedig Javier Mascherano folytatja ezt a sort, aki viszont vezetőedző lett a klubnál. A 40 éves szakember eddig az argentin U20-as válogatottat irányította, az Inter Miaminál 2027-ig írt alá szerződést.

Javier Mascherano az Inter Miami új edzőe Fotó: Inter Miami

Persze az eddigi edző sem volt ismeretlen Messinek, hiszen a posztjáról november 22-én távozó Gerardo Tata Martino Barcelonában és a válogatottnál is volt az edzője korábban. Vélhetően Mascherano mégiscsak közelebb áll hozzá, Martino pedig abba bukhatott bele, hogy az Inter Miami már az MLS rájátszásának az első körében kiesett az Atlanta United ellen.

– Javier Mascherano a világ egyik legjobb játékosaként és edzőként is mindig bizonyította, mi teszi őt naggyá, a könyörtelen elszántságot a tudással, az ösztönökkel és a megértéssel párosítja. Nagyon izgatottak vagyunk, hogy csapatunk élén üdvözölhetjük – idézte David Beckham szavait az Inter Miami honlapja.

Mascherano egyike azoknak a játékosoknak, akikkel Messi a legtöbb meccsen futballozott együtt pályafutása alatt. Ezt a listát Busquets vezeti 603 közös mérkőzéssel, majd a már egyaránt visszavonult Gerard Piqué (506) és Andrés Iniesta (489) után a negyedik helyen következik Mascherano (414).