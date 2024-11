Börtönbe mehet a Liverpool BL-győztes legendája

Igencsak nehéz napok állnak Djibril Cissé mögött, akit adócsalás és pénzmosás, valamint a vállalati vagyonnal való visszaélés és cége elmulasztott könyvelési tételei miatt állítottak bíróság elé Bastiában. A perben megszületett az ítélet: a bíró ugyan felmentette a Liverpool korábbi BL-győztes legendáját – a francia csatár két anfieldi szezonja során megnyerte a Bajnokok Ligáját, és 82 meccsen 24 gólt szerzett – az adócsalás és pénzmosás vádjában, ám nyolc hónap börtönbüntetésre és 20 ezer eurós pénzbüntetésre ítélte a vállalati vagyonnal való visszaélés és könyvelési bejegyzések elmulasztása miatt, valamint három évre eltiltotta a közügyektől. A börtönbüntetés letöltését felfüggesztették.

Djibril Cissét az adócsalás és a pénzmosás vádja alól felmentették Fotó: B. Papon/L'Équipe

A L'Équipe beszámolója szerint az igazságszolgáltatás látókörébe Cissé furiani székhelyű, egyszemélyes egyszerűsített részvénytársasága került, mely ellen még 2020-ban felszámolást indítottak. Mivel a céghez kapcsolódó folyószámla szerint Cissé vállalata 550 ezer eurós adósságot hagyott maga után, az ügyészség szerint mindez vállalati vagyonnal való visszaélésnek minősül. A nyomozás úgy ítélte meg, hogy ezt az összeget nem jelentette be az adóhatóságnak, ami az adócsalás miatt indult büntetőeljárás alapjául szolgált, ráadásul az ügyészség szerint mindezt a saját számlájára utalta a 41-szeres francia válogatott támadó, valamint a nyomozók 230 ezer eurós adótartozásról is beszámoltak áfa- és társaságiadó-bevallás elmulasztása miatt.

Cissé 2005-ben nyert BL-t a Liverpool csapatával Fotó: AP

A tárgyaláson Cissé védőügyvédje, Me Malcolm Mouldaïa azzal érvelt, hogy a vállalkozást az egykori játékos imázsához kapcsolódó bevételek kezelésére használták, amikor újra DJ-vé és a televízióban a futballhoz kapcsolódó műsorok tanácsadójává vált. Az ügyvéd minden hibát a könyvelőkre kent, mondván, nem végezték jól a munkájukat, ráadásul nem tájékoztatták Cissét a folyó ügyekről. A bíróság elfogadta a védő érvelését.

– Mindig azt mondtam, hogy nem vagyok adócsaló, és ezt most a bíróság ítélete is kimondta – jelentette ki a The Sun tudósítása szerint Cissé. Ügyvédje hozzátette, hogy az információk visszatartása és szerződésszegés miatt beidézték a könyvelőirodát a nanterre-i kereskedelmi bíróság elé, és azt követelik, hogy fizesse meg mindazokat az összegeket, amelyeket Cissé az adóellenőrzése kapcsán kifizetett. A bastiai bíróság ítélete ellen nem fellebbeznek, így az jogerős.