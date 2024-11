Marco Rossi nagy örömére hiába rugdalja a gólokat, nem kell Koemannak a holland gólgép

Azért vélhetően most sok magyar szurkoló sóhajtott fel, amikor kiderült, hogy Ronald Koeman nem hívta be a hollandok keretébe Memphis Depayt. A Nemzetek Ligája A divíziójában a magyarok ellen készülő Hollandia a brazil Corinthiansban játszó csatárára így nem kell Orbánéknak külön figyelniük – ráadásul az RB Leipzig támadó középpályása, Xavi Simons sem játszik sérülés miatt, holott jelenleg a 80 millió eurós értékével ő a legdrágább holland futballista –, igaz, marad még bőven gólerős csatár az Oranje keretében.

Gakpo ott lesz a magyarok elleni szombati meccsen, míg Depay a holland keretbe sem fért be Fotó: Europress/AFP/Odd Andersen

A holland szövetségi kapitány annak ellenére mellőzi Depayt, hogy a csatár kezdi megtalálni régi önmagát. A harmincéves támadó nemcsak rendszeresen játszik Corinthiansban, hanem a legutóbbi négy találkozón három gólt szerzett, és jelentős szerepe van abban, hogy a csapata elmozdult a kieső helyekről. Kétségtelen, hogy az erőnléte nem az igazi – nem véletlen, hogy mindössze egyszer volt végig a pályán –, azért 20-30 percig biztosan bevethető lenne a válogatottban, ahol eddig 98 meccsen 46 gólt szerzett, ezzel az 50 találattal büszkélkedő Robin van Persie mögött a holland válogatott történetének második legeredményesebb játékosa.

– Pontosan tudom, hogy Memphis kezdi megtalálni régi önmagát, újra gólokat lő, de jelenleg még nem elég jó és fitt. Természetesen figyelemmel követem a játékát Brazíliában, és ha így folytatja, márciusban ismét képbe kerülhet a válogatottnál – fogalmazott a Vi.nl portál kérdésére Koeman.

Ugyanakkor jó híreket is kapott a holland kapitány, ugyanis nem súlyos Frenkie de Jong térdsérülése – a hétvégi bajnokin a félidőben le kellett cserélni –, így az FC Barcelona középpályása kedden csatlakozik a magyarok ellen készülő holland kerethez – írja a holland Voetbal International. Koeman közölte, ha terhelhető lesz de Jong, akkor szombaton pályára léphet Marco Rossi válogatottja ellen. Több mint egy év után hívta be a válogatott keretébe de Jongot a kapitány, aki legutóbb tavaly szeptemberben, Írország ellen szerepelt a holland csapatban, ráadásul bokasérülése miatt a németországi Európa-bajnokságot is kihagyta.