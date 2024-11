Messi már megint mit csinált?! No és Lautaro Martínez? + videó

A dél-amerikai labdarúgó-világbajnoki selejtezők 12. fordulójában az éllovas Argentína Buenos Airesben 1-0-ra nyert Peru ellen, és öt pont előnnyel vezeti a csoportot. A vb-címvédő az előző körben múlt csütörtökön nagy meglepetésre idegenben 2-1-re veszített Paraguay ellen (a meccsen Lionel Messi megfenyegette a játékvezetőt), és most hazai pályán az utolsó helyen álló Peru ellen sem rukkolt ki gólfesztivállal. Csak 1-0-ra győzött, a gólját az 55. percben Lautaro Martínez szerezte. Az Internazionale támadójának találatát Messi készítette elő, aki nemzetközi meccseken az 58. gólpasszát jegyezte, és ezzel beállította a „világcsúcsot”.

Argentína és Messi is elégedett lehet ezzel a képpel

S ha csak egy gólt is szereztek az argentinok, ez parádés: Messi betört a 16-oson belülre, hárman sem tudták szerelni, Lautaro Martínez pedig akrobatikus mozdulattal továbbította a labdáját a perui kapuba. Martínez már 32 gólos a válogatottban, amivel utolérte Diego Maradonát.

Messi, Donovan, Neymar, Puskás és Kocsis az első öt helyen

Messi az 58. gólpasszával, csatlakozott az amerikai Landon Donovan mellé, aki 2000 és 2014 között hazája válogatottjában 157 mérkőzésen 57 gólt is szerzett. A 37 éves Messi 2005 óta 191-szer szerepelt a válogatottban, és 112 gólnál jár. Jó esélye van rá, hogy ami a gólpasszokat illeti, jövőre már egyedül legyen rekorder, de ha a sérült Neymar magára talál és visszakerül a brazil válogatottba – amely most a forduló rangadóján hazai pályán 1-1-et játszott Uruguay ellen –, akkor nagy csata lehet közöttük. Az örökranglista számunkra is kedves, hiszen a negyedik helyet Puskás Ferenc, az ötödiket Kocsis Sándor foglalja el.