Dibusz Dénes reagált az NL-sorsolásra, és megjelölte a következő év nagy célját is

– A törökökkel kapcsolatban kiindulási alapot jelenthet az idén márciusban lejátszott felkészülési mérkőzés? Akkor ugyan Gulácsi Péter állt a gólvonalon, de így is biztosan emlékszik rá.

– Azon a találkozón nem én védtem, de azért ettől függetlenül tényleg viszonylag friss élményeink vannak a törökökkel kapcsolatban. Az is igaz, hogy egy felkészülési találkozóból nem szabad komolyabb következtetéseket levonni, de az már ott is megmutatkozott, hogy egy jó csapatról van szó. Sikerült ugyan Törökországot egy büntetőből szerzett góllal megvernünk, de alakulhatott volna másként is az eredmény.

Ez egy teljesen nyílt párharc jelenleg, nem gondolnám, hogy a két csapat közül bármelyik is esélyesebb lenne a másiknál. A lényeg az, hogy a lehető legjobb formánkban érjünk oda a jövő márciusi találkozókra. Nagyon bízom benne, hogy sikerül kivívni az A divízióban maradást.

– A márciusi párharcig nem vár feladat a csapatra, amely a keddi, németek elleni döntetlennel zárta az évet. Hogyan értékelné a 2024-es esztendőt a válogatott szempontjából?

– Eléggé felemás volt. Nem tudtunk olyan komoly bravúrt bemutatni ebben az évben, mint amit az elmúlt néhány esztendőben többször sikerült. Most már talán magasabbak is az elvárások, és lehet, hogy egy hollandok vagy németek elleni pontszerzésnek már nem is tulajdonítunk akkora jelentőséget, pedig azt gondolom, hogy mindegyik nagy szó. Attól függetlenül, hogy volt néhány olyan találkozó az évben, ahol nem úgy sikerültek a dolgok, ahogy szerettük volna, szerintem az utolsó mérkőzésekre magára talált a csapat, és újra kezdte azt az arcát mutatni, amit a korábbi években. Én azt gondolom, maradt ebben az évben, de tudjuk is azt, hogy tudunk ennél jobbak, eredményesebbek lenni. A 2025-ös esztendőnek ez lesz az egyik teendője, hogy ezt realizálni tudjuk a pályán. Nagy feladatok várnak ránk, a fő cél az a világbajnokságra való kijutás lesz, úgyhogy ennek kell majd alárendelnünk mindent.