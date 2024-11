A magyar válogatottnak már nincs a kezében a sorsa az Eb-selejtezőkön

Egy hete még arról beszélt Völgyi Péter, hogy ha az előttünk álló két meccset megnyeri a női kosárlabda-válogatott, akkor biztosan ott lesz a jövő nyári Európa-bajnokságon. A szövetségi kapitányból nem az elbizakodottság szólt, a realitás talaján állva fogalmazott, a papírformából kiindulva a bolgárok elleni Eb-selejtezőn egyértelműen a magyar csapat számított esélyesnek, de Szlovéniánál is jóval előkelőbb helyen áll a ranglistákon. Ehhez képest mindkét mérkőzésnek vereség lett a vége, és mindkétszer el kellett ismerni, hogy az ellenfél rászolgált a győzelmére. Szlovéniában a magyar válogatott csak az első percben vezetett, utána végig loholt az eredmény után.

Völgyi Péter sokszor állt értetlenül a csapata játékát látva Fotó: fiba.com

– Tudtuk, hogy a lepattanózás döntő tényező lesz, mert a szlovénok ebben nagyon jók – mondta a 75-67-es vereség után Völgyi Péter. – Ezúttal is tizenkilencszer szereztek maguknak második esélyt, ráadásul az első félidőben sok hárompontos kosarat is kaptunk. Nekünk általában is gyengeségünk, hogy kevés labdát szerzünk vissza az elrontott dobásainkból, csütörtökön Bulgária ellen is ez volt a baj. Jól tapadtunk az ellenfélre, voltak jó periódusaink, ugyanakkor nem tudtuk megfordítani az eredményt. A negyedik negyed derekán éreztem erre esélyt, de akkor elrontottunk néhány könnyű dobást, a szlovénok pedig ezt triplákkal büntették. Extra nyarunk volt, de ez a két meccs nagyon rosszul sikerült. Remélem, a februári két mérkőzésünket sikerül megnyerni, és kijutunk az Európa-bajnokságra.

Mintha más csapat lett volna

A remény persze fontos, ám ez a válogatott az összetételét tekintve hiába egyezett meg csaknem teljesen azzal, amely a nyáron Ruandában megnyerte a világbajnoki előselejtező tornát, a teljesítményét nézve mintha nem ugyanaz a csapat lett volna.

A legfájdalmasabb az, hogy most mindkét selejtező előtt pontosan tudták a játékosok, hogy kikre és mire kell figyelniük, a bolgárok és a szlovénok is azzal verték meg őket, amire számítottak.

Az első meccsen Khaalia Hillsmanra és Borislava Hristovára kellett készülniük, erre ez a két kosaras összesen ötven pontot tudott szerezni, vasárnap pedig Zala Friskovec tripláinak és Jessica Shepard semlegesítése lett volna a kulcs, mondani sem kell, előbbi a 23 pontjából 15-öt a hárompontos vonalon túlról szerzett, a honosított amerikai pedig a 17 pontja mellett egymaga 17 lepattanót is összeszedett, ebből kilencet a magyar gyűrű közelében.

Ezúttal Lelik Réka is csalódást okozott Fotó: fiba.com

Ráadásul Völgyi Péter csapatában nem akadt senki sem, aki tartósan kitűnt volna. Juhász Dorka csütörtökön jól teljesített, Ljubljanában az utolsó negyedben Határ Bernadett tudott a gyenge átlagnál többet mutatni, a többieknek szinte momentumuk sem akadt, vezéregyéniségnek pedig nyoma sem volt.

– Nehéz mit mondani, roppant csalódott vagyok – kesergett vasárnap este Lelik Réka. – Győzni szerettünk volna, de a védekezésünk egyszerűen nem állt össze, most is rengeteg hárompontost kaptunk és sok hibával játszottunk. Februárban meg kell nyerni a hátralévő két mérkőzést, és bízni abban, hogy ez elég lesz, mert nagyon szeretnénk ott lenni az Európa-bajnokságon.

Két győzelem sem biztos, hogy elég

Ez azonban már nem lesz könnyű. A kontinenstornán a nyolc csoportelső mellett a négy legjobb második szerepelhet majd. A csoportunkat most Szlovénia vezeti, és papíron sokkal jobb a finneknél és a bolgároknál, azaz vélhetően már az élen is végez. Jelen állás szerint négy csoportban is több pontja van a második helyezettnek, mint a magyar válogatottnak, azaz ha Völgyi Péter csapata le is győzi majd itthon Finnországot és idegenben Bulgáriát, a sorsa függ sok más eredménytől is. Márpedig a nyári világbajnoki előselejtező torna megnyerése után ez hatalmas csalódás.