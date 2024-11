Manchester United: Nistelrooy maradna, Amorim kis türelmet kér

Persze maradtak még nyitott kérdések, hiszen Amorim stábját is ki kell vásárolni, köztük az asszisztenseit, a kapusedzőjét és a sporttudományos munkát irányító szakembert, így bizonytalan, hogy lesz-e hely Ruud van Nistelrooynak. Ráadásul az angolok azt szerették volna, hogy Rúben Amorim azonnal átvegye a csapat irányítását, ám abban a bizonyos kivásárlási záradékban szerepel egy harmincnapos felmondási idő is. A portugál szakember ezt állítólag nem tölti ki, hamarabb, a közelgő válogatottszünet után áll munkába az Old Taffordon, ezért a United az árát megtoldotta további egymillió euróval.