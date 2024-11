Már Mad Max sem a régi – így változott meg a világbajnok, aki beteljesítette az ígéreteket

Immáron kilenc éve annak, hogy az akkor még nem is nagykorú Max Verstappen bemutatkozott az F1-ben a Red Bull fiókcsapata, a Toro Rosso színeiben. Már akkor sokan fényes jövőt jósoltak a hollandnak, aki 17 évesen és 166 naposan minden idők legfiatalabban debütáló Formula–1-es pilótája lett.

Max Verstappen még tinédzserként, a Toro Rosso versenyzőjeként. Forrás: Skysports.com

A tehetség hamar utat tört magának – amikor lehetősége volt rá, a Red Bull 2016-ban azonnal a „nagycsapatba” emelte a rátermettségét rövid időn belül bizonyító Verstappent, aki kis szerencsével ugyan, de rögtön a legelső futamát megnyerte az osztrák istálló színeiben. Azóta is tart Verstappen és a Red Bull (siker)története, amely eddig 62 futamgyőzelmet és négy egyéni világbajnoki címet hozott.

Autóversenyző családi gyökerek

De miért is volt egyértelmű már Verstappen fiatal korában, hogy az autóversenyzés lesz az ő pályája? A válasz egyszerű: nagyapja, Paul Kumpen korábbi GT-versenyző, édesanyja, Sophie Kumpen sikeres gokartversenyző, édesapja, Jos Verstappen pedig maga is F1-es pilóta volt, utóbbi ráadásul onnantól kezdve, hogy az ifjabb Verstappen négy és fél évesen megkapta első gokartját, tudatosan az autóversenyzésre nevelte fiát. Később, amikor az utód már befutott versenyző lett, rengeteg történet keringett édesapja szigorú neveléséről, a Las Vegas-i Nagydíj után azonban Verstappen köszönetet mondott az 1994 és 2003 között az F1-ben két dobogós helyezést elért apjának.

– Nagyon elégedett vagyok azzal, ahogyan a versenyzői életem indult, egészen a Formula–1-ig. Igen, néha egy kicsit talán lusta voltam, de apám gondoskodott róla, hogy felfogjam, mit is csinálunk és mi a célom. Nagyon hálás vagyok azért, ahogyan felnőttem, és azért, hogy a csúcsig jutottunk

– nyilatkozta a négyszeres világelső.

Mad Max megváltozott

Verstappen kilencéves korában már nála idősebbeket legyőzve lett országos gokartbajnok Belgiumban és Hollandiában, később, a Formula–3-ban is sorra nyerte a versenyeket. Ezt látva pilótanevelő programjába hívta a Red Bull, amely 2015-ben – az F2-t kihagyva – megadta neki a lehetőséget a debütálásra. A korai éveiben Max Verstappen többször is megvillantotta tehetségét, azonban nemegyszer veszélyes manőverre ragadtatta magát, vagy éppen szókimondó nyilatkozattal jelentkezett.

– A bölcs Verstappen. Eddig nem erről az oldaláról volt ismert, mivel agresszívan vezetett és szabadszájúan nyilatkozott, de „Mad Max” megváltozott. Ez a koronája sokban különbözik a korábbi háromtól – méltatta Verstappent legújabb sikere után a francia Le Parisien.

Noha 2016 óta minden évben nyert futamot, a hollandnak a vb-címre 2021 előtt nemigen volt esélye a korszakot domináló Mercedes-pilóták árnyékában. Amikor aztán a vele együtt dolgozó technika is képes volt felvenni a versenyt a riválissal, egy egész éven át tartó ádáz rivalizálás végén, máig vitatott körülmények között megszerezte első világbajnoki címét 2021-ben.

A következő két, a 2022-es és a 2023-as vb-elsőség úgymond „lendületből” meglett a Red Bullnak és Verstappennek, a világbajnok két éve 15, tavaly pedig 19 futamot nyert meg. Úgy tűnt, a mostani idény is a dominanciáról szól majd, a kora nyári futamoktól kezdve azonban jól eltalált fejlesztéseinek köszönhetően az osztrákok riválisa, a McLaren lett az első erő az F1-ben. Verstappen zsenialitását mutatja, hogy a lehetőségeit akkor is maximalizálta, amikor nem az övé volt a leggyorsabb autó, ennek is köszönhetően jól gazdálkodott az év elején felépített előnyével, és két versennyel a vége előtt világbajnok lett.

– A négy közül ezért a trófeáért kellett Verstappennek a legjobban megküzdenie. A neve már olyan fényesen ragyog, mint a Las Vegas-i sugárút reklámjai, ahol egy Rolls-Royce Phantommal szállították az eredményhirdetésre, majd a Bellagio előtti színpompás szökőkútnál ünnepelt. Méghozzá teljes joggal, mert ezzel bekerült a halhatatlanok pantheonjába

– írta az angol Daily Mail.

Kipróbálná magát más versenysorozatban is

Látva, hogy még mindig csupán 27 éves, és csapata, a Red Bull az idén tapasztalt nehézségek ellenére is versenyképes, nem nagy kockázat kijelenteni: Max Verstappen talán nem utoljára lett a világ legjobbja. A holland jelenleg Alain Prost és Sebastian Vettel mellett harmadikként áll a négyszeres F1-es bajnokok sorában, előtte már csak az ötszörös bajnok Juan-Manuel Fangio és a hét-hét év végi elsőséggel álló Michael Schumacher és Lewis Hamilton áll. Ennek kapcsán gyakori téma, hogy egyszer akár meg is döntheti a legendás nagyságok rekordjait, Verstappen viszont már többször is kijelentette: nem biztos, hogy hosszú távon is az F1-ben szeretne maradni.

Verstappen szinte megszállottja a szimulátoros versenyzésnek, amely elmondása szerint segít neki a valódi versenyzésben. A virtuális térben szintén klasszis szinten teljesít a holland, aki az idén több 24 órás eseményt is megnyert – előfordult, hogy egy F1-es nagydíjhétvége közben. Emellett a valóságban is vonzza a sportautózás: januárban a Ferrari egyik GT-autóját tesztelte, a Las Vegas-i futam hetében pedig egy Honda Acura GTP volánja mögött kapott lehetőséget. Nyílt titok, hogy Verstappen egyszer szeretne indulni Le Mans-ban, valamint Daytonában is a legendás 24 órás versenyeken – kérdés, mikor jöhet el az a pont, amikor hátat fordít a Formula–1-nek, hogy az autóversenyzés más területein is kipróbálja magát vagy egyszerűen csak élvezze az életet.