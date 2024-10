Verstappen: Még egy lépés, aztán már itt sem vagyok

Max Verstappent a 2028-as idény végéig szerződés köti a Red Bullhoz, amely istállóval az elmúlt években és idén is sokáig futott a szekere. Ezek alapján semmi ok nem lenne arra, hogy a holland pilóta jövője beszédtéma legyen, mégis talán róla pletykáltak a legtöbbet a paddockban, egyrészt a bikák belviszálya miatt, másrést a Mercedes látszólag élénken érdeklődött iránta.

Jelenleg annyi tűnik biztosnak, hogy Verstappen jövőre is a Red Bull versenyzője lesz, míg az Ezüstnyilak a George Russell, Kimi Antonelli párossal vágnak neki a következő szezonnak. Bár ezt Toto Wolff csapatfőnök tagadja, a szóbeszéd szerint 2026 előtt futnak egy kört Verstappennél, és ha a háromszoros világbajnok nyitott lenne a váltásra, akkor egyik pilótájuktól búcsút vesznek. Ahogyan az is előfordulhat, hogy a holland az Aston Martinnál köt ki, ha a Red Bulltól a zöldekhez igazoló tervezőzseni, Adrian Newey meggyőzi őt erről.

Bármi is történjék, Verstappentől már nem lehet sok mozgolódásra számítani a Formula–1-ben.

– A következő lépésem, ha egyáltalán lesz ilyen, az utolsó lesz a Formula–1-ben. Ez akár azt is jelentheti, hogy szerződést hosszabbítok. Minden lehetséges jelen pillanatban

– nyilatkozta a Sky Sports Italiának a 27 éves pilóta, aki a közeljövőben minden figyelmét a Red Bullnak szenteli. – Nem gondolkodom most arról, mi lesz később, mert még javulni akarok idén, a jövő pedig még messze van. Most nem foglalkozom ezzel.

Verstappen egyelőre nem keres magának más autót Fotó: MTI/AP/Andy Wong

Verstappen nem követné Alonsót

Az energiaitalosok számára ugyanakkor biztató, hogy Verstappen nem szeretné Fernando Alonso (Aston Martin) példáját követni, aki néhány idény elteltével mindig új csapatot keres magának. Verstappen már a Formula–1 előtt is a Red Bull kötelékébe tartozott, majd a száguldó cirkuszban való bemutatkozása után a Toro Rossónál töltött el valamivel több mint egy évet, mielőtt a nagytestvérnél kapott volna egy ülést 2016-ban. A holland szeret családias, jól ismert környezetben dolgozni, így azóta is a Red Bullnál versenyez, pedig biztosan akadt volna korábban is kérője.

– Hosszú ideje a csapat tagja vagyok. A végcél persze minden pilóta esetében a győzelem, és könnyű dolog másik istállóhoz igazolni, de én nem akarom, hogy a pályafutásomat a gyakori csapatváltások jellemezzék. Nem akarok négy-öt különböző alakulatnál versenyezni. Hosszú és stabil kapcsolatot akarok kialakítani a csapat minden tagjával, és otthon akarom érezni magam valahol. A csapatcserék nem az én világom, és jelen pillanatban nem is akarok váltani – jelentette ki a holland klasszis.

Ezek alapján fellélegezhetnek a Red Bullnál. Más kérdés, hogy feltehetően arra sem sokan számítottak, hogy Lewis Hamilton és a Mercedes házassága nem a pilóta visszavonulásával ért véget. De a rekordbajnok tizenkét közös idény után a válás mellett döntött, és jövőre, 40 évesen kipróbálja, milyen érzés egy Ferrarit vezetni.

Idővel megtudjuk, hogy ha Alonsóét nem is, Hamilton példáját akarja-e követni Verstappen.