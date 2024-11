Elegük van, s tiltakozásként sztrájkkal kezdték a meccset a kézilabdások

A Mosonmagyaróvár kezdte a mérkőzést, de Tóth Eszter szokatlan módját választotta a középkezdésnek. Miután megkapta a labdát, odadobta a debrecenieknek. Aztán a pályán lévő hazai játékosok a kezdőkörnél, a társaik pedig a kispadnál összeölelkeztek, és nem csináltak semmit másfél percig. Láthatólag a debrecenieket sem avatták be a tervükbe, akik egy darabig tanácstalanok voltak, aztán mi mást tehettek, ők megkezdték a meccset és dobtak két lényegében üres kapus gólt.

Hogy mi az oka a tiltakozásnak? Az elmúlt napok hírei szerint a klub vezetői hatalmi harcot vívnak egymással, amiből a játékosoknak elegük van.

A részletekbe értelmetlen elmerülni, teljes mértékben helyi ügy. Röviden úgy foglalhatjuk össze az ügyet, hogy bizonyos Horváth Péter elnökként lépett fel, azzal érvelve, hogy élvezi az igazgatóság bizalmát, amire válaszul viszont három elnökségi tag, köztük Szabó Miklós polgármester közleményt adott ki, miszerint nem fogadják el a vezetőségi változást. Erre válaszul Horváth Péter hosszú viszont közleményben reagált.

Nos, ebből az adok-kapokból lett elegük a játékosoknak.

Éppen az a két gól jelentette a különbséget...

Vissza a mérkőzéshez: amely 0-2 után végre érdemben megkezdődött. A meccs végén aztán kiderült, éppen az a két gól hiányzott. Szünetben a Debrecen 18-15-re vezetett, s végül 31-29-re megnyerte a meccset. Soha nem tudjuk meg, mi történik, ha a találkozó nem 0-2-ről, hanem 0-0-ról kezdődik.

A mosonmagyaróvári szurkolók mindenesetre a csapat mögött állnak, a meccs után együtt énekelték a himnuszt a játékosokkal. Abban pedig nem lehet vita, hogy Mosonmagyaróvár nehéz helyzetben van. Az előző idényt a Debrecent megelőzve harmadikként zárta, idén azonban kilenc mérkőzés után csupán hat pontja van, s csak a nyolcadik.

„Nemcsak sportolók vagyunk, hanem emberek is”

A játékosállomány most is erős, a korábbi válogatott Tóth Eszter például 11 gólt dobott a DVSC-nek, itt játszik Tóth Gabriella és Albek Anna is, de rendezni kell a sorokat a háttérben, hogy a csapat is egyenesbe kerüljön.

– Nincs más választásunk, igazságot szeretnénk és nyugodt körülményeket a munkához. Nemcsak sportolók vagyunk, hanem emberek is – nyilatkozta a találkozó után Tóth Eszter.