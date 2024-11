Olimpiai- és világbajnokok, Gyémánt Liga-győztesek mérik össze erejüket Budapesten

Schmidt Ádám sportért felelős államtitkár a pénteki sajtótájékoztatón kiemelte, rendkívül fontos, hogy rozsdaövezetből nőtte ki magát a Nemzeti Atlétikai Központ, mert ezzel sikerült megújítani a főváros ezen részét. Ez a fejlesztés ráadásul nem csak a tavalyi világbajnokságnak szólt, nem csak a versenysportnak, hiszen a közösségi sport is megjelenik a stadionban. A hónap végén minden sportolni vágyó előtt megnyitja kapuit a létesítmény, benne a világon egyedülállónak nevezhető panoráma futókörrel.

Mindez segít abban, hogy ne csak sportnemzet, hanem sportoló nemzet is legyünk

– idézte a sportvezetőt a Mandiner.

Budapest már bizonyított

Sebastian Coe, a Nemzetközi Atlétikai Szövetség elnöke emlékeztetett: Budapest fantasztikus házigazdája volt a tavaly nyári világbajnokságnak, ez pedig nagyban hozzájárult a 2026-os világdöntő hazánknak való odaítéléséhez.

– Az atlétika szeretne újszerű és izgalmas maradni a fiatalok számára, éppen ezért minden alkalommal igyekszünk újabbnál újabb innovatív megoldásokat beépíteni a szervezés során. Budapest tavaly is bizonyította, hogy az élen jár ezen a területen. Legutóbb is több újdonságot vezettek be a rendezésben, amellyel egy új szintet hozott a világesemények közé. Az érempláza, az integrált közös tér, az edzők éremmel való elismerése mind olyan lehetőség volt, amely közvetlen kapcsolatot teremtett a szurkolókkal. A sportolók számára sokat jelentett, hogy érzelmi többletet kaptak, ez ráadásul a brandjük építése szempontjából sem elhanyagolható. A magyarok minden alkalommal bizonyítanak, és szívesen látnak bennünket. Ebben a stadionban magasra tették a lécet, így itt lesz a legjobb helye ennek az új formátumnak. A legjobbak legjobbjai csapnak majd össze egymással, olimpia és világbajnokok, világcsúcstartó rekorderek, mindez ráadásul egy olyan évben történik, amikor nincs világbajnokság, így ez lesz az esztendő fő eseménye! – hangsúlyozta a sportvezető.

Jon Ridgeon, a Nemzetközi Atlétikai Szövetség vezérigazgatója ismertette a részleteket. Mint elmondta, a három versenynap során háromórás programokat láthatnak a szurkolók, nem kevesebb, mint hetven országból érkeznek majd az indulók. Az atléták a saját országukat képviselik a sportág legnagyobb összdíjazású eseményén, amely új szintre emeli az elkötelezettséget a verseny színvonala iránt. A világdöntőben 16 futószámot rendeznek, tíz ügyességi számot, valamint a 4x100-as és a 4x400-as vegyes váltót, amely a párizsi olimpián is bizonyított.