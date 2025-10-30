Büntetett az MLSZ: az Újpest nézőket veszít, és megkapta az utolsó figyelmeztetést

Több mint tízezer néző látta a helyszínen október 19-én a derbit. Az Újpest FC és a Ferencváros 1-1-es eredménnyel végződött rangadóján izzott a lelátó, az MLSZ fegyelmi bizottsága pedig úgy döntött, hogy a hazai oldalon elhangzott rigmusok, a pirotechnikai eszközök használata, valamint a korábbi felfüggesztett büntetés miatt a szervezők a következő, november 8-ra kiírt, ETO FC elleni hazai NB I-es meccsen nem nyithatják ki a Szusza Ferenc Stadion D4-es szektorát. Ez az egyik kapu mögötti szektor, ahol a hazai ultrák egy csoportja foglal helyet.

Az Újpest FC szurkolóinak viselkedése nem nyerte el az MLSZ tetszését (Fotó: Ladóczki Balázs)

Még egy szabályszegés esetén üres stadionban játszik az Újpest FC

Ennél is súlyosabb következményekkel járhat, ha az Újpest drukkerei a jövőben újabb rasszista és/vagy kirekesztő rigmust kántálnak a lelátón, az újpestiek közleménye ugyanis arra figyelmeztetett, hogy ebben az esetben az egész stadiont bezárja az MLSZ, vagyis zárt kapus büntetés jön.

Az Újpest FC november 2-án, vasárnap a Diósgyőr vendége lesz, ha itt bármilyen szabályellenes viselkedés történik, máris jön a komolyabb szankció.

Az ETO elleni találkozón a D4-es – ezúttal lezárt – szektor bérletesei a további D szektorokban és a KD szektorban tudnak helyet foglalni, emiatt kivételesen a D és KD szektorokba nem lehet majd jegyet vásárolni – közölte az Újpest.

