Előkerültek az orvosi vizsgálatok eredményei, Helif kétséget kizáróan biológiai férfi

Egészen döbbenetes hír látott napvilágot a párizsi olimpia legnagyobb botrányának főszereplőjéről, Imane Helifről, aki a nők között indulva megnyerte az ökölvívó torna 66 kilós súlycsoportját az ötkarikás játékokon. Az algériai ökölvívót ugyanis 2023-ban azért zárták ki a Nemzetközi Bokszszövetség (IBA) által rendezett világbajnokságról, mert megbukott a nemiségi vizsgálatokon. A Nemzetközi Olimpiai Bizottság viszont engedte indulni a hölgyek között – akárcsak a tajvani Lin Ju-Tinget, akit ugyancsak kizártak hasonló okokból a vb-ről –, és Helif és Lin aranyéremmel távozhatott Párizsból, majd hazájukban nemzeti hősökké váltak.

Lin és Helif, a két interszexuális bokszoló olimpiai aranyat nyert a nők között Fotó: Getty Images

A vita tovább dúlt Helifék ügyében, az algériai bokszoló mindenkit perrel fenyegetett meg, aki a női mivoltát kétségbe vonta. Nos, vélhetően fordul a kocka, ugyanis három hónappal az olimpia után nyilvánosságra került egy 2023-as orvosi jelentés a fizikális állapotára vonatkozóan, ami utólag vethet fel kérdéseket, illetve bizonyos kérdésekre választ is adhat. Az as.com nevű spanyol lap részletesen ismertette azt a két orvosi eredményt, melynek vizsgálatait egy párizsi és egy algíri kórházban végezték el. A jelentés kiemeli, hogy Khelif az 5-alfa reduktáz defektus nevű rendellenességben szenved, ami egy olyan szexuális fejlődési zavar, amely olyanokban fordul elő, akik biológiai értelemben férfiak.

– Egy génmutáció miatt nem alakul ki a férfi nemi hormon biológiailag aktív alakja, így nőies külső nemi szervek jönnek létre, de a pubertás során jelentős mértékű férfiasodás várható – írja meghatározásában az egészségvonal.gov.hu.

Helif magas állami kitüntetést vehetett át az algériai államfőtől az olimpiai aranyérem megszerzése miatt Fotó: Forrás: Instagram/imane_khelif_10

Az Eurosport magyar nyelvű portálja megírta, hogy a jelentés azt is említi, hogy Helif átesett egy MRI-vizsgálaton, amely megállapította, hogy nincs méhe, viszont vannak belső heréi és van mikropénisze. Ezen kívül egy kromoszómavizsgálat bizonyította, hogy XY kromoszómái vannak, és hogy a tesztoszteronszintje megegyezik a férfiakéval. Sőt, ami igazán megdöbbentő, hogy a jelentés szerint Helif szülei vélhetően vérrokonok voltak. A dokumentum végén az orvosok a nemi identitásának megfelelő korrekciós műtétet és hormonterápiát is javasolnak, továbbá fontosnak tartják, hogy a sportoló megfelelő pszichológiai segítséget is kapjon.

Imane vajon még mindig perli J. K. Rowlingot?

A döbbenetes hírre szinte elsőként az a Martina Navratilova reagált a közösségi oldalán, aki az egyik szószólója volt annak, hogy Helifet nem szabadott volna engedni nőkkel bokszolni.

– És most itt tartunk, Imane vajon még mindig perli J. K. Rowlingot? Sok szerencsét a jogi hercehurcához. Lehet, hogy Imanét nőként nevelték, de biológiai értelemben férfi, és nem lett volna szabad megengedni neki, hogy ringbe lépjen az olimpián – írta az X-en a legendás teniszező.