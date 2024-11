Pascal Jansen nagy kihívásnak tartja a Malmö elleni mérkőzést

Nagy lehetőség kapujában áll a Ferencváros. A magyar bajnok az Európa-ligában két vereséggel kezdett, ám utána legyőzte a francia Nice-t és az ukrán Dinamo Kijevet, ezzel éppen továbbjutó helyen áll az alapszakasz 5. fordulója előtt, és ha ma legyőzi a svéd Malmőt, akkor ha nem is százszázalékos biztonsággal, de nagy valószínűséggel ott lesz a februárban kezdődő kiesési szakaszban. Az UEFA úgy kalkulál, hogy átlagosan 7,6 pontra lesz ehhez szükség, márpedig a Fradi kilencnél tartana. Ha pedig a következő fordulóban is nyerne a görög PAOK ellen, akár a tizenhatba is bekerülhetne, ám ne szaladjunk ennyire előre, maradjunk a csütörtöki, Malmö elleni mérkőzésnél.

Fotó: Nemzeti Sport/Árvai Károly

A sorsolás pillanatában sokan és okkal vélték úgy, hogy a svéd csapat a leginkább verhető az ellenfelek közül, ugyanakkor nagy hiba lenne lebecsülni. Az biztos, hogy nem feltett kezekkel érkezik a Groupama Arénába, hiszen számára a lét a tét ezen a meccsen, mert a kiesést jelentő 28. helyen áll éppen, de csupán egyetlen pont a hátránya az utolsó továbbjutást jelentő helyezéstől.

Emellett nyilván táplálja az önbizalmát az a tény is, hogy a két hete véget ért svéd bajnokságot 11 pontos előnnyel megnyerte, és rápihenhetett a Ferencvárosra, amelynek nincs is oka a túlzott magabiztosságra.

A Fradi a legutóbbi öt bajnoki meccséből csak egyet nyert meg, vasárnap háromgólos hátrányt kellett ledolgoznia a Diósgyőr ellen, azaz nincsen a legjobb formájában.

Mikor játszhat együtt Varga és Saldanha?

A szokások szerint a mérkőzés előtti napon Pascal Jansen, a Ferencváros vezetőedzője sajtótájékoztatón beszélt a csapatáról, a várakozásairól és az ellenfélről.

– Saldanha és Varga akkor játszanak együtt, amikor úgy gondolom, hogy ez a helyes. Az NB I-ben teljesen más rendszerben játszó csapatok ellen kell pályára lépnünk, mint a nemzetközi porondon. Ahogy azt már többször is elmondtam, Saldanha nem volt százszázalékos állapotban, amikor megérkezett. Azóta minden nap, éjjel és nappal is azon dolgozik, hogy minél jobb formában legyen, ezzel kihívás elé állítja Vargát, és persze saját magát is.

Ezután az európai nemzetközi kupák új lebonyolításáról kapott kérdést Pascal Jansen, aki ezt mondta:

– Az Európai Labdarúgó Szövetségnek mindig vannak újabb és újabb ötletei, aminek többnyire az az eredménye, hogy a csapatoknak több meccset kell játszaniuk, ami alapvetően jó dolog. Azonban nem szabad elfelejteni, hogy vannak válogatott játékosaink, akiknek ez a többletterhelés, ezek a pluszmeccsek sokat számítanak.

Egy olyan klubnak, mint a Ferencváros, nagyon jó dolog, hogy többet mutathatja meg magát nemzetközi meccseken, ugye, jelenleg ez plusz két találkozót jelent ebben a sorozatban. Fontos a játékosoknak is, hogy minél nagyobb nemzetközi rutint szerezzenek.

A Malmö nagyon erős ellenfél, magabiztosan nyerte meg a bajnokságot, ugyanakkor nem kezdett jól az Európa-ligában, és biztos vagyok benne, hogy szeretne ezen javítani csütörtökön, nekünk pedig az lesz a dolgunk, hogy ezt ne tegyük lehetővé. Hollandiából van tapasztalatom a skandináv filozófiáról, majdnem ugyanaz, mint amit én is szeretnék látni a pályán: agresszív, dinamikus támadó futballt játszanak. Nagy kihívás lesz ez a találkozó!

Kiegyenlített meccs lesz a Malmö elleni

A játékosok közül Stefan Gartenmann jelent meg a sajtótájékoztatón, aki először arról beszélt, miért nyújt a Fradi jobb teljesítményt a nemzetközi porondon, mint a bajnokságban:

– Nehéz megmondani, mi a különbség a nemzetközi porondon és a bajnokságban mutatott teljesítmény között. Ha tudnánk az okát, már mindannyian felülemelkedtünk volna ezen. A csapatból sokan képesek vagyunk kiemelkedő teljesítményre, a bajnokságban sajnos ez nem mindig jött ki. Ebben a vasárnap-csütörtök-vasárnap periódusban nem mindig sikerült jó teljesítményt nyújtani.

A döntő pillanatokra jobban koncentráltunk az Európa-ligában, mint az NB I-ben, pedig a bajnokságban is visszaütnek ezek a pillanatok, ahogy azt már meg is tapasztalhattuk. Szeretnénk egyenletes teljesítményt nyújtani mindkét porondon.

Kiegyenlített meccs lesz a csütörtöki. A Malmőnek hasonló a helyzete a bajnokságban, mint nekünk itthon, mindig ő az esélyes. Nagyon remélem, hogy ezt a sikeres szériát tudjuk tartani csütörtökön is, amit az Európa Ligában mutattunk az utóbbi meccseken. Nyernünk kell, hiszen minden gól, minden pont sokat számít az új lebonyolításban. Csak a győzelemmel lennék elégedett