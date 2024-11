Lila ágyban aludt a Ferencváros vezetőedzője, azonnal rászóltak, hogy kérjen cserét

Pascal Jansen 2024 nyarán vette át a Ferencváros futballcsapatának vezetőedzői teendőit, miután elődje, Dejan Sztankovics az előző idény végén váratlanul távozott. Az 51 éves tréner irányításával eddig 24 tétmérkőzésen szerepelt a magyar bajnokcsapat, 15 győzelem, 5 döntetlen és 4 vereség a mérlege. Ezen a héten két fontos találkozóval folytatja az FTC, amely egy mérkőzéssel kevesebbet játszva is egypontos előnnyel első a bajnokságban, az Európa-liga alapszakaszában pedig négy kör után továbbjutásra áll.

A kezdetekről és a következő mérkőzésekről

– Amikor Magyarországra kerültem, pár hétig még szállodában laktam és először egy olyan szobába helyeztek, ahol lila volt az ágy és a függöny is. Először nem értettem, ez mit jelent, de a Népligetben szóltak, hogy azonnal cseréltessem le a szobámat – elevenítette fel a december 1-jén, vasárnap sorra kerülő Újpest–Ferencváros felvezetéseként Jansen. – A Groupama Arénában már játszottunk az Újpest ellen (augusztusban 1-0-ra nyert az FTC – a szerk.), tudom, mit jelent a szurkolóknak ez a mérkőzés, a játékosok is odateszik is magukat. Most a Malmö a legfontosabb, utána váltunk az Újpestre.

No igen, a Malmö lesz a Jansen-csapat következő ellenfele az El-alapszakasz csütörtöki, 5. játéknapján. Kulcsfontosságú meccs lesz, hiszen az eddigiekben hat pontot szerző, a francia Nice együttesét Budapesten, a Dinamo Kijevet pedig idegenben legyőző Ferencváros egy újabb sikerrel nagy lépést tenne a továbbjutás irányába.

– Mi minden mérkőzést döntőnek tekintünk. Szeretnénk ott lenni a kieséses szakaszban, de addig jónéhány kihívás vár még ránk. Az egy dolog, hogy dominálunk Magyarországon, de az Európa-ligában teljesen más kihívás a dominancia

– szögezte le Pascal Jansen.

Szerencsés helyzetben van a Ferencvárosnál

A Ferencváros és edzője két remek csatárral is számolhat, az előző két NB I-es idény gólkirálya, a magyar válogatott Varga Barnabás mellett ugyanis gólerős formában kezdett a szeptember elején igazolt Matheus Saldanha. Ketten együtt minden sorozatot figyelembe véve eddig 15 találatig jutottak.

– Áldottnak érzem magam, hogy két ilyen minőségi csatárom van, szerencsés vagyok, hogy mindkettő rendelkezésre áll – közölte Jansen. – Varga alapozása a sérülés miatt nem volt zökkenőmentes, eltartott egy ideig, hogy elérje a kívánt erőnléti szintet, a Dinamo Kijev ellen viszont már láthattuk, milyen eredményesek a befejezései. Ő a magyar gólkirály, tudjuk, mire képes. Matheus Saldanha az átigazolási szezon végén csatlakozott és rögtön megkezdte a gólgyártást, ez a legnagyobb erőssége, de az erőnléte nem volt megfelelő, amikor hozzánk került. Alkalmazkodott, ahhoz, amit mi várunk tőle és egyre gyakrabban látjuk, mit tud adni a csapatnak. Minden nap azért dolgozunk, hogy együtt játszanak és egymást válthassák is.

Saldanha és Jansen párosa eddig jól működik. Fotó: Árvai Károly/Nemzeti Sport

Gruber ígéretes és érdekes játékos

Pascal Jansen a nemzetközi szereplés miatti rengeteg tétmérkőzés közepette igyekszik lehetőséget adni a Fradi fiataljainak is, a válogatottban a múlt héten debütált Gruber Zsombor mellett Kaján Norbert és Tóth Alex is a csapattal készül, előbbi legutóbb az El-ben is debütálhatott.