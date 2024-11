Tizenhat éves tehetség, aki máris alapember a magyar válogatottban

Szongoth Domán már a nyár végén, az olimpiai selejtezőtornán is gólt szerzett Kazahsztán ellen, a múlt héten, a Négy nemzet tornáján pedig igazolta, cseppet sem megelőlegzett bizalmat kapott Majoross Gergely szövetségi kapitánytól. A mieink Lengyelországot 4-1-re, Szlovéniát 6-2-re győzték le, Olaszországtól pedig 4-2-re kaptak ki. Szongoth Domán két góllal és két gólpasszal zárta a tornát, a remek teljesítménnyel még az édesapját, a korábbi első osztályú játékost, jelenleg edzőként dolgozó Szongoth Kristófot is meglepte.

Kiváló fizikai adottságok, egészséges önbizalom

– Azt hiszem, én ismerem őt a legjobban, de ezzel engem is meglepett – mondta a Metropolnak Szongoth Kristóf, aki a fia egyik erényeként a fizikai adottságait emelte ki. Nem véletlenül.

Szongoth Kristóf 185 centi magas, amihez – noha még csak 16 éves – 86 kg-os testtömeg párosul.

– Nem ijedt meg, a teljesítményében az volt az extra, hogy beleállt a test-test elleni játékba, éretten védekezett, emberelőnyben játszott, mindenből kivette a részét. Azt mondta, apa, ha már meghívtak, akkor nem csak ott akarok lenni, hanem játszani akarok. A válogatott volt az álmunk, de arra nem számítottunk, hogy ilyen hamar bekövetkezik. Szerintem ez a kapitánytól is merész húzás volt, ezzel ő is rizikót vállalt, persze lehet, hogy ő nem így élte meg. Ha nem válik be, sok kritikát kaphatott volna – jellemezte a fia játékát Szongoth Kristóf.

Szongoth Domán az NHL-be vágyik

Szongoth Domán a finn KooKoo játékosa, s noha még csak 16 éves, de már a junior bajnokságban szerepel. Természetesen az a célja, hogy minél hamarabb bemutatkozzon a finn bajnokságban, ami ugródeszka lehet a tengerentúli ligába. Mi más is lehetne ugyanis az ifjú tehetség álma, mint hogy idővel eljusson az NHL-be.

A bizalom megvan, én meg kihasználom

– maga a játékos egészséges önbizalommal így beszélt a válogatottbeli szerepléséről.

Korai lenne még jóslatokba bocsátkozni, hogy Szongoth Domán mire viheti, de 16 évesen korábban egyetlen magyar hokis sem tartott itt, a szintén Finnországban nevelkedett Sebők Balázs például 19 évesen mutatkozott be a válogatottban.