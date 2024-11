Rapport Richárd lehet a mérleg nyelve a Kína–India nagyhatalmi játszmában

Ting Li-zsen nem csupán valószínűleg minden idők legszürkébb sakkvilágbajnoka, hanem egyben a legszerencsésebb is. Először is, 2022-ben csak azért került be a világbajnokjelöltek nyolcfős mezőnyébe, mert az orosz Szergej Karjakint Putyint és a háborút pártoló nézetei miatt kizárta onnan a FIDE. A kínai nagymesternek ezenfelül még igazolnia kellett, hogy lejátszotta a nevezéshez szükséges számú partit, s bizony azt pusmogták, hogy Kínában utólag kreáltak jegyzőkönyveket. Kínában persze történtek már különb dolgok is a sport történetében.

Carlsen lemondott a világbajnoki címről

Másodszor, Ting Li-zsen Jan Nyepomnyascsij mögött másodikként végzett a madridi tornán – ahol a biztató rajt dacára Rapport Richárd végül csak nyolcadik lett –, mégis játszhatott a vb-címért. Annak köszönhetően, hogy Magnus Carlsen bejelentette, nem kívánja megvédeni a címét, így a Nemzetközi Sakkszövetség hogyan is dönthetett volna másként, mint hogy a madridi első és második helyezett között ír ki világbajnoki döntőt.

Harmadszor, a Nyepomnyascsij elleni páros mérkőzésen a többség az orosz nagymestert tartotta esélyesebbnek. A klasszikus időbeosztású partikban Nyepomnyascsijnak állt a zászló, de túl sokat hibázott. Végül 7-7-es döntetlen után a rapid időbeosztású rájátszásban Ting Li-zsen nyert 2,5-1,5-re.

Érdekesség, hogy már 2023-ban is Rapport Richárd segítette szekundánsként a kínai nagymestert, aki Gukesh ellen is számít a segítségére.

– Egyrészt csakúgy, mint az előző meccsre, most is kidolgozott néhány eredeti megnyitásötletet, amelyeket bevethetek, ha forrósodik a helyzet. Másrészt nagyon vicces srác, rendszeresen tréfálkozik, amikor együtt edzünk. Jó hangulatot teremt a meccs kezdete előtt – Ting Li-zsen így indokolta a döntését, hogy miért esett a választása Rapport Richárdra.

Igaz, Gukesh pedig az exvilágbajnok Anand segítségére számíthat, aki ugyan hivatalosan nem tagja a stábjának, de ugyanabban a szállodában laknak Szingapúrban.

Gukesh és a sakkozás első indiai világbajnoka, Viswanathan Anand. Forrás: FIDE

Miért fanyalognak a sakkozás szerelmesei?

Ting Li-zsen 2727 Élő-ponttal jelenleg csupán a 23. az aktuális világranglistán – világbajnokot, amióta világ a világ, még sohasem jegyeztek ennyire hátul. Ráadásul Ting Li-zsen a budapesti sakkolimpián finoman fogalmazva nem kápráztatta el a közönséget. Nyolc partiból csupán három és fél pontot szerzett, a kínaiak az India elleni rangadón ki is hagyták, talán éppen azért, hogy elkerüljék az csúcsformában sakkozó, tíz játszmából kilenc pontig jutott Gukesh elleni meccset.

Érdekesség, hogy Gukesh is „csak” a hatodik a rangsorban, az egyik honfitársa, Erigaisi is megelőzi. Igaz, Gukesh még csak 18 éves, s a tehetségét senki sem vonja kétségbe.