Wladár megnevezte a hazai vb magyar esélyeseit Milák és Rasovszky hiányában

Hét éven belül harmadszor rendeznek úszó vb-t a Duna Arénában, 2017-ben és 2022-ben nagy medencében, idén pedig rövid pályán csapnak össze a világ legjobbjai Budapesten. Schmidt Ádám sportért felelős államtitkár azt hangsúlyozta huszonöt nappal a vb rajtja előtt, hogy az ilyen rendezvények segítenek jó hírét vinni Magyarországnak és a fővárosnak a világban.

Így néznek ki a budapesti úszó-vb rendhagyó érmei a Lánchíddal a középpontban.

– A Duna Aréna ma már fellegvára a világ úszósportjának, büszkék vagyunk arra, hogy Budapest az első város, amely az úgynevezett úszó Grand Slamet teljesíti (a két vb mellett világkupát is rendeztünk) – fogalmazott Schmidt Ádám, aki hozzátette, a magyar úszók a párizsi játékokon is bizonyították, hogy megérdemlik a támogatást.

– Korábban kategorizáltuk a sportágakat, az úszósport az egyesbe került, a legnagyobb mértékű támogatást kapja, és ennek a helyessége beigazolódott – jelentette ki a sportért felelős államtitkár. – Az úszósport a párizsi olimpián és paralimpián is a legsikeresebb sportága volt a magyar küldöttségnek. Bízunk abban, hogy úszóink egy ilyen kimerítő év végén is ki tudnak tenni magukért hazai közönség előtt.

Milák nincs, Kós van – de kik esélyesek még?

A párizsi bajnokaink közül a 100 pillangón arany- és 200-on ezüstérmes Milák Kristóf, valamint a nyílt vízi úszásban első helyezett Rasovszky Kristóf sem indul a hazai vb-n. Amellett, hogy mindketten könnyített munkát végeznek az olimpia óta, Milák korábban sem kedvelte igazán a rövid pályás versenyeket, Rasovszky pedig sportszerűen belátta, hogy a jelenlegi formája alapján Betlehem Dávid és Sárkány Zalán esélyesebb lehet nála a hosszabb távú gyorsúszószámokban.

Wladár Sándor, az úszók elnöke megnevezte azokat a magyarokat, akiktől Milák és Rasovszky hiányában is jó eredményeket vár a Duna Arénában. Harmadik párizsi olimpiai bajnok úszónk, a 200 háton a csúcsra érő Kós Hubert nevének említése persze nem keltett meglepetést, de rajta kívül is lehetnek magyar esélyesek.

– A váltók mellett az egyéni versenyszámokban tíz-tizenöt döntőesélyesünk van, érmet elsősorban a Kós Hubert, Németh Nándor, Szabó Szebasztián triótól várunk – jelezte Wladár. – Persze az Amerikából hazatérő úszóink közül is többen szerezhetnek meglepetést, így Betlehem Dávid, Ábrahám Minna és Sárkány Zalán. Remélhetőleg Pádár Nikolettnek is kijön a lépés végre, mellette még Ugrai Pannát és Jackl Vivient is a döntőbe várom. S ne feledjük, hogy Kapás Boglárka három számban is rajthoz áll, neki ez lesz pályafutása utolsó versenye, ami kapcsán búcsúra készülünk.

Wladár Sándor: Sose volt még ekkora érdeklődés

Wladár kiemelte, hogy soha annyi ország nem vett részt még rövid pályás úszó-vb-n, mint most, ráadásul a párizsi olimpia nagy bajnokai közül többen igen jó formának örvendenek. Itt elég csak a Milákot legyőző Léon Marchand-ra gondolni, tehetjük hozzá, aki az ősszel rövid pályás világcsúcsot úszott 200 vegyesen.

– Soha nem volt ekkora érdeklődés a világbajnokság iránt, több mint 1200 sportoló és szakember érkezik jelen állás szerint 191 különböző országból, ami rekord – állapította meg Wladár. – Nagyon erős és sűrű lesz a mezőny, a nemrégiben véget ért ázsiai világkupán is bizonyosságot nyert, hogy sokan az olimpiai formát átmentették, mert számos világcsúcs született, és a régi-új rekorderek is itt lesznek a Duna Arénában. A mi 34 fős válogatott csapatunk is komoly erőt képvisel, ami miatt bizakodó vagyok. A huszonöt méteres pálya soha nem volt a magyar úszósport erőssége, a fontos döntős helyezések tekintetében sikerekre számítok.

Rendhagyó érmek lesznek az úszó-vb-n

A sajtótájékoztatón kiderült, hogy hétfőn a Duna Arénában megkezdődtek a vb-előkészítési munkálatok, és az érmeket is bemutatták, amelyek rendhagyók lesznek abban a tekintetben, hogy az arany, ezüst és bronz a színe mellett a formájában is különbözni fog. Ha összeteszik őket a dobogósok, a Lánchíd képe rajzolódik majd ki. Budapest ikonikus hídja ihlette a vb kabalafiguráját, a Coach névre hallgató oroszlánt is, amelyet tegnap lepleztek le.