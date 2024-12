Szoboszlai összekulcsolt kezekkel aggódik a barátja miatt a szörnyű sérülés után + videó

A 27 éves, 19-szeres német válogatott Benjamin Henrichs a Bayern München és az RB Leipzig összecsapásának legvégén egy ártalmatlan szituációban Achilles-ín-szakadást szenvedett, aláfordult a jobb bokája. A játékvezető ekkor le is fújta a meccset, de a védőt még ezután is hosszú percekig ápolták, mielőtt hordágyra tették. A pályafutása első komoly sérülését elszenvedő Henrichs azóta a közösségi oldalán többek között arról is írt, hogy azt a fájdalmat és azt a hangos durranást, amit az Achilles-ín szakadásánál átélt, senkinek sem kívánja… Istenhívőként bízik benne, hogy a hétfői műtétje sikeres lesz, és visszatérhet majd a futballpályára.

Lipcsei emlék: Szoboszlai Dominik és Benjamin Henrichs Forrás: RB Leipzig

Musiala, Goretzka, Olmo és Szoboszlai is Henrichs mellett

Henrichs 2024/25-ös szezonjának már vége. Rengeteg támogató üzenetet kap a közösségi oldalán is, nem csak a Lipcse, hanem a Bayern München játékosaitól (Jamal Musiala, Leon Goretzka), de Dani Olmo, a Barcelona labdarúgója is is írt neki, aki korábban az RB Leipzig játékosa volt. Mielőtt a Liverpool csapatához igazol volna, Szoboszlai Dominik is a Lipcsében játszott, és az idei RB Leipzig–Liverpool Bajnokok Ligája mérkőzés előtt elárulta, hogy Henrichs volt a csapatból a legjobb barátja. Néhány magyar szóra is megtanította, ezt onnan is tudhatjuk, hogy az egyik Liverpool-meccs előtt a német egy Instagram-bejegyzésben így bíztatta: „Let’s go kutya!”

Szoboszlai Dominik három piros szíves és négy összekulcsolt kezes hangulatjellel egy Instagram-sztorijában is tudatta, hogy ő is szorít Benjamin Henrichs mielőbbi felépüléséért.