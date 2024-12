Itt az új pillangókirály, és ez komoly figyelmeztetés Milák Kristófnak

Noé Ponti neve ismerősen csenghet azoknak, akik követték Milák Kristóf pályafutását, hiszen a svájci úszó évek óta ott van 100 és 200 méteres pillangóúszásban is a legjobbak között, számos döntőben volt a vert mezőny tagja a magyar klasszis mögött. A 2022-es római Európa-bajnokságon például Ponti ezüstérmesként állt a győztes Milák mellett a dobogón, a 2021-ben megrendezett tokiói olimpián pedig ebben a sorrendben végzett a top három: Caeleb Dressel, Milák Kristóf, Noé Ponti.

Noé Ponti a mezőny előtt pillangózott a budapesti vb-n, amelyen Milák Kristóf nem vett részt (Fotó: MTI/Hegedüs Róbert)

Egészen mostanáig azonban nem kellett igazán tartani attól, hogy Ponti veszélyes lehet Milákra, mert általában tekintélyes volt a különbség közöttük. A svájci a párizsi olimpia előtt beszélt is erről, miután a monacói Mare Nostrum-versenyen végre megvolt az esélye Milák ellen, de mint mindig, újra a magyar nyert.

– A legutóbbi tíz találkozásunkkor semmim sem volt Kristóf ellen, de most egész közel voltam, és az van bennem, hogy ma ő nyert, de legközelebb, remélem, én fogok – nyilatkozta akkor Ponti. Aztán ez nem jött be neki, mert a párizsi olimpián megint Milák győzött 100 pillangón, Ponti ráadásul még a dobogóról is lemaradt, a negyedik helyen végzett (200 méteren a magyar második, a svájci ötödik lett a döntőben).

Noé Ponti új világcsúcsaira Milák Kristóf is felfigyelhet

Ponti ezután elhatározta, hogy a hosszabb távot a háttérbe helyezi, és inkább a 100 méterre fókuszál majd. A sprinttávon az amerikai Caeleb Dressel volt korábban Milák legnagyobb ellenfele, aki a tokiói olimpián világcsúccsal nyert ellene, ám az ő pályafutása az utóbbi években már a vége felé közelít, nem találja a régi önmagát, így a párizsi játékokon a magyar klasszis egy olyan döntőben nyert, amiben Dressel ott sem volt.

A budapesti vb-n viszont Ponti azt a világcsúcsot döntötte meg, amelyet rövid pályán Dressel tartott 2020 óta – az amerikai szintén a Duna Arénában úszta a rekordot az egykori ISL-ben.

Dressel világcsúcsa 47,78 másodperc volt, Ponti 47,71-gyel lett világbajnok Budapesten. A vb-t kihagyó Miláknak a svájci őszi formája figyelmeztető jel lehet. Ponti 50 pillangón is új világcsúccsal nyert, amit Milák a helyszínen nézett a lelátóról a Duna Arénában, és mivel nagymedencében is ott volt eddig is az élmezőnyben, a mostani fejlődése mindenképpen figyelemre méltó.

– Az olimpia nem sikerült jól, és akkor nehéz időszakot éltem meg, de összeszedtem magam és folytattam az úszást, csináltam tovább, és most itt vagyok, megdöntöttem a példaképem világrekordját – mondta Ponti arról, hogy átadta Dressel csúcsát a múltnak, majd hozzátette: – Ebből remélem, hogy további motivációt nyerek.