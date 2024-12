Kiderült, miért kellett hirtelen Brazíliába utaznia a Fradi focistájának

A Ferencváros szurkolóinak már volt szerencséjük nyolcszor megtekinteni brazil csatáruk, Saldanha egyedi gólörömét. Nos, sokan találgatták, honnan is merítette hozzá az ihletet a bajnokságban, a hazai kupában és az Európa-liga alapszakaszában eddig nyolcszor beköszönő csatár. Novemberben maga az érintett lebbentette fel a fátylat, és a Zöld és fehér magazinban elárulta a nagy titkot.

– Ezt a rapper/színész 50 Cent főszereplésével készült „Pénzed vagy életed” című filmből vettem. Ott van egy olyan szöveg, „az 5. szabály az: csak semmi érzelem, az érzelem halálos”. A kézmozdulatom egy elsülő fegyvert és egy szívet ábrázol – árulta el Saldanha.

Apa lesz a brazil gólgép, kislány érkezik a családba

A Partizan Beogradtól szerződtetett gólgép – aki az előző kiírásban társgólkirály volt a szerb bajnokságban – a barátnőjével érkezett Budapestre. És nemrég éppen a barátnője miatt kellett azonnal Brazíliába utaznia Saldanhának, mégpedig olyan gyorsan, hogy már az utolsó bajnokin, a Nyíregyháza ellen sem állt már a zöld-fehérek rendelkezésére.

Mára kiderült a hirtelen távozás oka is. Saldanha és barátnője első gyermeküket várja, amit közösségi oldalukon jelentettek be. Mica hasán már jól látszik, hogy áldott állapotban van, míg a csatár boldogan simogatja és puszilgatja barátnője hasát. Sőt, a posztból az is kiderült, hogy Saldanhának kislánya lesz, és Celinának fogják hívni. A brazil csatár így teljesen feldobódva érkezhet vissza, hogy január 5-én a Fradival elutazzon a 10 napos spanyolországi edzőtáborba.