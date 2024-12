„Szoboszlai állítólag megerősítette Sallóinak” – Liverpoolban nagy hírrel álltak elő

„Szoboszlai Dominik állítólag megerősítette, hogy a Liverpool érdeklődik Magyarország egyik legmagasabbra értékelt védője iránt” – közölte tegnap éjjel az X-en 521 ezer követővel rendelkező DaveOCKOP X-oldal, miközben a Premier League-ben a Bournemouth–Tottenham meccs a vége felé közeledett. A hírt az X-en 1,1 millió követővel rendelkező Anfield Watch is posztolta. A Bournemouth 1-0-ra vezetett, a végeredmény is ennyi lett, és Kerkez Milos ezen a meccsen is remekül játszott, ahogy az utóbbi időben megszokhattuk a magyar válogatott 21 éves védőjétől, aki a múlt hét végén az első Premier League-gólját is megszerezte.

Kerkez Milos tegnap éjjel a WhoScored oldaltól 7,5-ös osztályzatot kapott Fotó: WhoScored.com

🚨 Liverpool are in talks with an EXCITING defender. ⬇️https://t.co/pmjwvMLlaP — Anfield Watch (@AnfieldWatch) December 5, 2024

A liverpooli portálok természetesen rá utalnak. S bár Kerkez Milos esetében leginkább a Manchester United érdeklődéséről hallottunk, már a Liverpool nevét is bedobták. Nem is ok nélkül, és most arra hivatkoznak, hogy mindezt Sallói István árulta el a Teljes Terjedelem című podcastban. Sallóit Szoboszlai ügynöke, Esterházy Mátyás barátjaként említik, akinek elmondása szerint Szoboszlai Dominik megerősítette, hogy a Liverpool érdeklődése a Bournemouth balhátvédje iránt valós.

Sallóinak Szoboszlai elárulta: Kerkez leigazolása abszolút napirenden van

– Ő [Kerkez] nagyon jó formában van, a leigazolása abszolút napirenden van a Liverpoolnál, a sportigazgató [Richard Hughes], aki elvitte őt Angliába, most a Liverpoolnál van. Szoboszlai Dominikkal is beszéltem erről, és ő is tudja, hogy ő van a képben, hogy valós az érdeklődésük Kerkez iránt – idézik a liverpooli oldalak a 13-szoros válogatott Sallói Istvánt, aki jelenleg a ZTE sportigazgatója, de több magyar csapatnál is volt már sportvezető.