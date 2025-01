Magyar a magyarok ellen a kézilabda-vb-n, Albek Anna büszke a bátyjára

Miután Franciaország ellen gyenge játékkal 37-30-as vereséget szenvedett a magyar válogatott kedden, még semmi sincs veszve, Ausztria ellen egy győzelem fontos lépést jelentene a negyeddöntőbe jutás felé. Jelenleg az osztrákoknak ugyanúgy három pontjuk van a középdöntős csoportban, mint Chema Rodríguez csapatának, és a nagy tét mellett Albek József személye is megfűszerezi a szomszédrangadót.

Albek József az osztrák válogatott tagjaként Magyarország ellen készül a kézilabda-vb-n. Fotó: Mirkó István

A zentai születésű, a vajdasági Adán felnövő 25 éves balátlövő 2017 óta a HC SSV Graz kézilabdázója, és az első világversenyén vesz részt az osztrák együttes tagjaként. Albek József húga, Albek Anna eközben magyar válogatott, ott volt tavaly a párizsi olimpián hatodik helyezett csapatban, és csak sérülés miatt maradt ki decemberben Golovin Vlagyimir együtteséből, amely bronzérmet szerzett az Európa-bajnokságon.

Albek József tavaly vette fel az osztrák állampolgárságot, amivel elvesztette a magyart és a szerbet, novemberben mutatkozott be a válogatottban. Korábban szerepelt a magyar juniorválogatottban is, a mostani magyar vb-csapatból például Szita Zoltánnal együtt, de elmondása szerint 2019 óta nem keresték Magyarországról. Némileg érzékelteti a helyzetét, hogy a Graz játékosai közül többen dolgoznak vagy tanulnak a kézilabda mellett, ő maga részmunkaidőben gyógymasszőrként vállal munkát. Reálisan a magyar válogatottságra nem volt nagy esélye.

Albek Anna: Elsősorban a bátyámnak szurkolok majd

– Nagyon büszke vagyok rá, hogy a bátyám eljutott idáig, mert az volt az álma, hogy világversenyen szerepeljen – árulta el lapunknak Albek Anna, a Mosonmagyaróvár átlövője a testvéréről. – Nem ismerek nála szorgalmasabb és elhivatottabb embert, tiszta szívből szurkolok neki.

Albek Anna utóbbi megjegyzése a magyar válogatott elleni meccsre is vonatkozik, bár azt elismerte, hogy furcsa lesz a bátyját magyarok ellen látni.

Albek Anna a magyar női válogatott erőssége. Fotó: MTI/Derencsényi István

– Még nem tudom, milyen érzések kavarognak majd bennem, nem voltam még ilyen helyzetben, furcsa lesz, az biztos – fogalmazott Albek Anna. – Azért azt gondolom, hogy elsősorban a bátyámnak szurkolok majd, szoros a kapcsolatunk, és ezt talán mindenki megérti, aki valaha megélte a testvéri szeretetet. A legjobb az lett volna, ha a helyszínen tudom buzdítani őt, terveben is volt, hogy megyek, de sajnos nem jön össze.

Az „osztrák Albek” várja a magyar válogatott elleni meccset

Albek József izgatottan várja a magyarok elleni meccset: – Érdekes érzés lesz, olyan, amit az emberek nem minden nap élnek át. Biztos vagyok benne, hogy egy életre szóló érzés lenne Magyarország ellen játszani.

Kérdés, hogy mennyi játéklehetőséget kaphat, kedden az Észak-Macedónia elleni 29-29-en nem lépett pályára, a posztján Lukas Hutecek (Lemgo) és Mykola Bilyk (THW Kiel) is egyértelműen előtte áll a sorban.

– Tudtam, hogy az első világversenyemen nem kapok kulcsszerepet, de amikor pályára léptem, azt hoztam, amit tudok, segítségére voltam a csapatnak – nyilatkozta Albek József a helyszínen az északmacedónok elleni meccs után. – Attól függetlenül, hogy legutóbb nem léptem pályára, ennél jobban még soha nem éreztem magam.

„Lehetnek olyanok, akik bántják majd emiatt, de…”

Albek Anna jó döntésnek tartja, hogy a bátyja élt az eséllyel, amit az osztrák válogatott felkínált neki.

– Lehetnek olyanok, akik bántják majd emiatt, a kommentszekcióban sokszor nem a legjóindulatúbb vélemények jelennek meg, de ezzel én nem foglalkozom, és neki sem kell – válaszolta lapunknak Anna. – Évek óta Ausztriában játszik, Magyarországon nem is nagyon volt szem előtt. Ausztriában jól ismerték, az edző személyesen is, mert volt a játékosa Grazban, ő hívta az osztrák válogatottba. Szerintem jó döntést hozott, hogy megragadta ezt az esélyt, ami előreviszi a pályafutását.

Albek Anna is kézilabdázott Grazban, és kérdésünkre hozzátette: – Én is szép emlékeket őrzök Ausztriáról, a szüleim a mai napig ott élnek, és miattuk nekem még most is úgy van, hogy amikor azt mondom, hazamegyek, oda indulok.

Férfi-kézilabdavilágbajnokság, középdöntő, II. csoport, 5. forduló, csütörtök:

Magyarország–Ausztria 20.30 (tv: M4 Sport)

Albek József a kézilabda-vb varasdi helyszínén, az Ausztria-Észak-Macedónia mérkőzés után nyilatkozott lapunknak:

