Dibusz Dénes sérülése miatt újabb esélyt kaphat az Európa-ligában Varga Ádám

Vannak helyzetek, amelyekre nem lehet előre felkészülni. Ilyen volt Varga Ádámnak a frankfurti El-alapszakaszmeccs 33. percében adódó szituáció, amikor egyik pillanatról a másikra, jóformán bemelegítés nélkül kellett beállnia a megsérült Dibusz Dénes helyett.

A csere pillanata: Dibusz Dénes helyére hirtelen kellett beállnia Varga Ádámnak (Fotó: AFP)

Az első helyzet után bemelegedett

– Abban a pillanatban, amikor először átgondoltam, hogy pontosan milyen helyzetben is kell beállnom, nem tagadom, izgatott lettem – emlékezett vissza a lapunk kérdéseire válaszoló Varga. – Mire ezt végiggondoltam, szinte már a pályán is voltam. Amikor megsérül egy kapus, általában egy nagyon kicsi bemelegítést tud csinálni a cseréje, de Frankfurtban erre nem volt lehetőség, azonnal be kellett szállnom. Amikor már a pályán voltam, csak a játékomra tudtam koncentrálni meg a társakra, akik sokat segítettek. A legelső szituáció azért nem volt könnyű, a támadó éles szögből a rövid felső sarkot vette célba, akkor ráadásul még nem éreztem magam teljesen bemelegedve. Ott kellett lennem fejben, örültem, hogy tudtam reagálni, és sikerült szögletre ütnöm a labdát. Onnantól kezdve éreztem, hogy meccsben vagyok.

Varga Ádám nem unatkozott a frankfurti mérkőzésen (Fotó: AFP)

Magabiztosan várja a csütörtöki meccset

Nem a gól nélküli állásnál beszálló Varga Ádámon múlott, hogy csapata kétgólos vereséget szenvedett, így pont nélkül távozott Németországból. Ezzel együtt a Ferencváros hét forduló után is továbbjutást érő helyen, a 22. pozícióban áll az Európa-liga tabelláján. A kupasorozat alapszakaszából már csak egy játéknap van hátra, a csütörtöki, amikor eldől, hogy kik folytathatják az európai porondon is. Az FTC esetében emellett is van egy kérdés: ki fog védeni az AZ Alkmaar elleni, hazai találkozón?

– Úgy készülök, hogy én fogok védeni a csütörtöki meccsen – jelentette ki Varga Ádám. – Persze addig még meglátjuk, hogyan halad Dibusz Dénes rehabilitációja. Ő és az orvosi stáb pontosan tudják, hogy mi a diagnózis, illetve hogy mit kell tenni a mielőbbi felépüléshez.

Úgy állok hozzá ehhez a mérkőzéshez is, mint az összes eddigihez. Tisztában vagyok a képességeimmel, tudom, hogy megfelelő felkészüléssel és koncentrációval meg tudom oldani ezt a feladatot is.

Számíthat Dibusz Dénes segítségére

Ha már a felkészítés: a klubtól hivatalosan szilveszter napján távozott tréner, Pascal Jansen kapusedzője sincs már a Ferencváros kötelékében, és mint Varga Ádámtól tudjuk, az új vezetőedző, Robbie Keane nem hozott magával külön a kapusokkal foglalkozó szakembert. Mindez azt jelenti, hogy Vargáék felkészítéséért jelenleg egy személyben a több mint egy évtizede a Fradi kötelékébe tartozó Balogh Tamás vagy, ahogy a futballbarátok ismerhetik, „Tonó” felel.

– A mi munkánk ilyen szempontból nem változott semmit – mondta ezzel kapcsolatban Varga Ádám, aki számíthat Dibusz Dénes segítségére is. – Hasonló helyzetben mindig segített, most is ellátott információkkal. Eddig minden mérkőzés előtt, ahol pályára kellett lépnem, mondott egy-két tanácsot, jó szót, de ugyanúgy a többi kapustársunk is segíti a munkánkat. Mindannyian azon vagyunk, hogy ha bármelyikünket beállítják a kapuba, az tényleg ki tudja hozni magából a maximumot, és ezzel a csapatot is segítse.

A 25 éves Varga Ádám kisebb-nagyobb kitérőkkel utánpótláskora óta a Ferencváros kötelékébe tartozik, ehhez képest mindeddig csupán 14 tétmérkőzésen kapott lehetőséget.

Emlékezetes, 2023-ban éppen egy Újpest elleni rangadón debütálhatott az élvonalban kezdőként. Jó választás lehet, ha úgy alakul, hogy ő véd a hollandok elleni El-meccsen, ezt bebizonyította Frankfurtban is.