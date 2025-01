Mutatjuk, mennyi pénzt kap a Fradi az UEFA-tól az El-bravúr után

Miután a Fradi 4-3-ra legyőzte az AZ Alkmaart, a 17. helyen végzett az Európa-liga alapszakaszában, amivel továbbjutott, és a cseh Viktoria Plzen vagy az olasz AS Roma lesz az ellenfele a nyolcaddöntőbe jutásért (pénteken sorsolnak).

Jól keres a Fradi az európai porondon. Fotó: Polyák Attila

Az igazán nagy bravúr az, hogy zsinórban a harmadik idényben lesz a tavaszi szezonban egyenes kieséses párharca a Ferencvárosnak az európai porondon: tavaly a Konferencia-ligában, 2023-ban pedig a mostanihoz hasonlóan az Európa-ligában jutott el idáig az együttes. Ezekkel is összevetettük, hogy mennyi pénz jár az FTC-nek UEFA-tól most.

Mennyit keresett a Fradi az Európa-ligában eddig?

A jelenlegi idényben – amint azt az Origó kiszámolta – eddig mintegy 7,91 millió euróval, átszámítva nagyjából 3,1 milliárd forinttal gazdagodik a Fradi az UEFA a pénzdíjaiból.

Ez az összeg úgy jön össze, hogy az El alapszakaszába bejutó mind a 36 csapat kapott egy kezdeti 4,31 millió eurót támogatást. Ehhez hozzájött a győzelmekért és döntetlenekért járó bónusz, ami a Fradi esetében a négy győzelemmel 4×450 ezer euró, azaz 1,8 millió. Az alapszakaszban elért helyezésért további 1,5 millió jár az FTC-nek, amely a rájátszásba kerülésért is kapott háromszázezret.

Máris többet fizet az UEFA az FTC-nek, mint tavaly

Az eddig megkeresett 7,91 millió euró természetesen tovább növekedhet, ha bejut a nyolcaddöntőbe a magyar bajnok. Azonban már így is többet fizet az UEFA a Fradinak, mint tavaly, amikor 6,78 millió euró volt a csapat bevétele azok után, hogy a Konferencia-ligában az egyenes kieséses szakasz első körében kettős vereséggel vérzett el a görög Olimpiakosz ellen.

2023-ban is volt egyenes kieséses párharcban része a Ferencvárosnak a tavasszal az Európa-ligában, amikor a csapat csoportgyőztesként egyből a nyolcaddöntőbe jutott. Ott a német Bayer Leverkusen túl nagy falat volt, két 2-0-s vereség és kiesés lett a vége. A pénzszámláló akkor 9,48 millió eurónál állt meg. De még egyszer: akkor egy körrel továbbjutott a Fradi, mint ahol jelenleg tart. A két évvel ezelőtti bevétel eléréséhez most is be kellene jutni a nyolcaddöntőbe.