Máris zajik az idei első derbi – Ugyanazért a játékosért csatázik egymással a Fradi és az Újpest

Gőzerővel zajlanak a magyar bajnokságban is az átigazolási tárgyalások, szinte minden órában érkeznek hírek arról, hogy melyik csapat kit szemelt ki, kivel tárgyal, vagy éppenséggel már kit igazolt le. A nemzetközi kupaporondon még érdekelt, az Európa-liga alapszakaszában csütörökön Frankfurtban az Eintracht ellen pályára lépő Ferencváros különösen aktív, hiszen gyors egymás után két szélső érkezését jelentette be: hétfőn a támadóként is bevethető Lenny Joseph a francia másodosztályú Grenoble-tól igazolt a magyar bajnokcsapathoz, míg szerdán a szerb Alekszandar Csirkovics érkezett, aki a Topolyát hagyta el a Fradi invitálására.

Nashville SC, Ferencváros e Újpest estão na corrida pela contratação de Sambou Sissoko, segundo apurou o Diário de Transferências.

O médio de 24 anos leva dois golos e uma assistência em 19 jogos pelo Cukaricki esta temporada. pic.twitter.com/MqLMjYS26c — Diário de Transferências (@DTransferencias) January 20, 2025

És ezzel a zöld-fehéreknél tapasztalható játékosmozgásnak közel sincs vége. Ugyanakkor a szerb piacon előszeretettel keresgélő Ferencváros most komoly rivális kapott a Cukaricki mali származású védekező középpályásának, Sambou Sissokónak a megszerzéséért folyó küzdelemben. Az átigazolási hírekre szakosodott portugál Diário de Transferências X-oldalán arról ír, hogy a zöld-fehérek mellett a Nashville SC és az FTC legnagyobb hazai riválisa, az Újpest is szeretné szerződtetni a játékost.

Sissoko már kétszer is játszott a Fradi ellen

A 24 éves, a Mali U20-as válogatottban nyolcszor szereplő középpályás egyébként mindkét, Fradi elleni Konferencialiga csoportmeccsen pályára lépett a Cukarickiben, azaz a zöld-fehérek tisztában vannak a képességeivel.

Sissokónak 2026. június 30-án jár le a szerb csapattal kötött szerződése, és a Transfermarkt szerint egymillió euró az értéke.

Idén eddig 19 alkalommal kapott lehetőséget klubjában és ezeken a mérkőzéseken összesen két gólt rúgott, valamint adott egy gólpasszt. Kíváncsian várjuk, hogy az idei első derbin a Fradi vagy az Újpest lesz-e a befutó – vélhetően mindkét rivális rendelkezik a kivásárláshoz kellő összeggel –, addig is itt nézhetik meg Sissoko néhány megmozdulását.

Mindenesetre a Fradi nemcsak vesz, hanem el-, illetve kölcsönad játékosokat. Korábban már Zalaegerszegre távozott Anderson Esiti (végleg) és Owusu Kwabena (kölcsön), a szezon végéig a kecskemétieket erősíti Botka Endre. A legújabb információk szerint a dunaszerdahelyi DAC-hoz kerülhet a holland belső védő, Mats Knoester – a Nemzeti Sport úgy tudja, már a hétvégén csatlakozik az új csapatához –, illetve a DAC megszerezte volna Alekszandr Pesicset is, ám a Ferencváros nem engedte el a szerb csatárt.