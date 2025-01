Luke Littler és az előd jóslatai: pelenkás videótól a vb-címig

Különös volt a tavalyi PDC darts-világbajnokság. Luke Humphries lett a győztes, mégis Luke Littler volt a torna igazi sztárja, aki tizenhat évesen, első darts vb-jén sima meccsekkel, korábbi bajnokokat kiejtve a döntőig menetelt. Idén már nincs megosztottság: az elképesztően népszerű Luke Littler megnyerte a háromszoros bajnok Michael van Gerwen elleni döntőt, tizenhét évesen a darts legfiatalabb világbajnoka lett, hét évvel megdöntve éppen Van Gerwen csúcsát. S érdemes megfigyelni az előd, Luke Humphries jóslatait.

Luke Littler elképesztően népszerű a darts rajongóinak körében, van, aki csak a ruháját, más még a frizuráját is másolja (Fotó: NorthFoto/Zuma Press/John Patrick Fletcher)

– Arra gondoltam, most kell megszereznem a világbajnoki címet, mert hamarosan ő fogja uralni a darts világát – mondta a tavalyi döntő után Humphries Littlerről, s a fiatal titán nem is vesztegette az idejét a trónra lépéssel.

A berobbanása után tavaly a Premier League, a World Series of Darts és a Grand Slam of Darts bajnoka lett, 2025 elején pedig, még mindig csak tizenhét évesen megszerezte a világbajnoki címet is, elképesztően érett játékkal. S itt érdemes ismét Humphries szavait idézni.

Luke 7-4-re fog nyerni, a kezdés fontosabb lesz Van Gerwennek, mint Littlernek

– írta a döntő előtt a tavalyi bajnok a közösségi médiában.

Humphries egy legnyit ugyan tévedett, 7-3 lett a végeredmény, de a mérkőzés ívét pontosan jósolta meg, Van Gerwen rémálomszerű kezdésével kiválóan élt Littler, s bár 4-0-s hátrányban feljavult a holland játéka is, az angol tinédzser utána is teljesen mértékben irányítása alatt tartotta a döntő alakulását, saját bevallása szerint is csak a legutolsó legben remegett egy kicsit.