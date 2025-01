„Fantasztikus apa lesz!” Megnősült a világ egyik legokosabb embere, akiért Szalah is rajong

– Nagyon kedves, ugyanakkor félénk és ideges volt, amikor találkoztunk. Nagyon megható volt – Ella Victoria Malone így elevenítette fel az első randevúját Magnus Carlsennel.

A sakkvilágbajnok és kedvese egy ideig próbálta titokban tartani a kapcsolatát, de aztán belátták, ez lehetetlen. Ella Victoria Malone minden versenyre és eseményre elkísérte a kedvesét, s a forró szerelemről mi sem árulkodik pontosabban, mint hogy a pár nem egészen egy év múlva egybekelt, szombaton tartották az esküvőt Oslóban.

Mit kell tudni Carlsen feleségéről?

A 34 éves korábbi sakkvilágbajnok 26 éves felesége Hongkongban született, az édesapja amerikai, az édesanyja norvég, többnyire Szingapúrban nevelkedett, ha rá tudja venni a férjét, vele is ott szeretne letelepedni, de gyerekként négy-öt éven át Norvégiában is élt, Nagy-Briattniában, az Egyesült Államokban is tanult, az egyetemet pedig Kanadában végezte.

Ázsiai vendégek is voltak Magnus Carlsen és Ella Victoria Malone esküvőjén, Oslóban Fotó: AFP

Ella Victoria Malone nyíltan elmondta, szeretnének gyerekeket.

Fantasztikus édesapa lesz

– dicsérte a férjét, akiről minden tekintetben csupa jót mondott. – Friss levegőt hozott az életembe. Nem hiszem, hogy ezt sokan észreveszik. Nagyon hiteles és önazonos, amivel engem is inspirál. Mindenekelőtt ezt szeretem benne – jellemezte a felesége Magnus Carlsent.

A korábbi sakkvilágbajnokot a világ egyik legokosabb embereként tartják számon, az IQ-ját 190-re becsülik.

Az ifjú felség azt is elárulta, hogy a kiváló sakkozó ugyan nem jeleskedik a házimunkában, amire nincs is szükség, de ha kell, kérés nélkül kiűríti a szemetest. A családi életükben legfeljebb a rengeteg utazás jelenthet majd nehézséget.

A sakkvilágbajnoki botrány nem került szóba

Az esküvő előtti kisebb botrány nem került szóba. Magnus Carlsent a dresszkód megsértése miatt – farmernadrágot és sportcipőt viselt – megbüntették az év végi rapidsakk-világbajnokságon, ami után ő visszalépett. Aztán sikerült rendezni a kínos sportdiplomáciai malőrt, Carlsen a snellversenyre visszatért és meg is nyerte a vb-t Jan Nyepomnyascsijjal megosztva.

Szalah: Magnus Carlsen minden idők legjobb végjáték-specialistája

Érdekesség, hogy az esetről Mohamed Szalah is elmondta a véleményét. A Liverpool gólzsákjáról kevésbé ismert, hogy ő maga is sakkozik, Carlsen a kedvence. Szalah hozzáértéséről árukodik, hogy minden idők legjobb végjáték-specialistájának tartja a korábbi világbajnokot, aki azóta is aktív, továbbra is világelső, hogy 2022 novemberében lemondott a vb-címről.