Marco Rossi eddig nem adott esélyt neki, de most lehetne oka rá

Koszta Márk nem tartozik a reflektorfényben fürdő magyar légiósok közé, pedig ebben az idényben figyelemre méltó a teljesítménye: 19 tétmeccsen nyolc gólt és két gólpasszt számlál a görög élvonalbeli Volosz együttesében. Ez magyar mércével egyáltalán nem rossz mérleg, sőt. Koszta ebben az évadban az ötödik legeredményesebb magyar középcsatár, de csak NB I-es játékosok előzik meg, tehát elviekben ő szerepel közülük a legmagasabb szintű bajnokságban.

Koszta Márk szeme a labdán. Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd

Nézzük csak meg, hogy a 2024–2025-ös idényben kik a magyar középcsatárok, akik eddig a legtöbb gólt szerezték klubjaikban (az összes tétmeccset és csak az élvonalbeli játékosokat figyelembe véve):

1. Varga Barnabás (Fradi) 22 meccs/13 gól

2. Böde Dániel (Paks) 25/11

3. Bárány Donát (Debrecen) 17/10

4. Tóth Barna (Paks) 25/9

5. Koszta Márk (Volosz) 19/8

Varga Barnabás helye megkérdőjelezhetetlen a válogatott kezdőjében, de fontos lenne, hogy legyen egy erős alternatívája, egyrészt a versenyhelyzet miatt, másrészt mert ő is bármikor hiányozhat valamilyen okból. Ez az alternatíva a tavaly nyári Európa-bajnokságig Ádám Martin volt, aki azután a görög élvonalba igazolt (oda, ahol Koszta is játszik), és ott nem teljesített jól, szerződésbontás lett a vége, aztán meg hazatérés Paksra. Ádámnak legelőször újra bizonyítania kell az NB I-ben, mielőtt a válogatottsága szóba kerülhetne.

Böde Dániel idős, Tóth Barna magas, Bárány Donát esélyes

Az idény jelenlegi leggólerősebb magyar középcsatára Varga után a 11 gólos Böde Dániel, de ő már 38 éves, és bár sok szurkoló szívesen látná 2018 után újra a válogatottban, ennek a realitása nem túl nagy.

Bárány Donát már korábban felkeltette Rossi figyelmét, 2023-ban azt nyilatkozta róla, hogy már majdnem készen áll arra, hogy lehetőséget kapjon a válogatottban, de ez még nem történt meg. Ő mindenesetre a mostani gólerős idényét is figyelembe véve esélyes arra, hogy Rossi meghívót küldjön neki.

Tóth Barna a 198 centis magassága miatt is érdekes lehet, de neki 29 évesen a mostani az első igazán kiemelkedő szezonja az élvonalban (fél év alatt szerzett annyi gólt, mint a teljes 2022/2023-as évadban az újonc Kecskemétben, amikor először megjegyezhették a nevét), és ez még lehet, hogy kevés Rossi bizalmához.

Marco Rossi kispesti bajnokcsapatában is fontos szerepe volt

És akkor itt van Koszta Márk, aki 28 évesen az NB I-nél előrébb rangsorolt görög élvonalban egy kiesés ellen küzdő (a tizennégyből jelenleg tizedik), tehát nem a támadásokat az előtérbe helyező csapatban szerzi a gólokat. Koszta korábban az NB I-ben is bizonyított, volt legalább tízgólos idénye Mezőkövesden és Zalaegerszegen is, de amikor legutóbb idehaza futballozott, még nem volt egyértelműen középcsatár.

Így volt ez akkor is, amikor 2017-ben a Marco Rossi vezette Honvéddal magyar bajnok lett. Abban a bajnoki évadban egyébként hat gólt szerzett, amivel akkor a legtöbb találatot jegyző U21-es korú labdarúgó volt az NB I-ben. A kapcsolat tehát megvan, Koszta eddig mégsem került szóba Rossi válogatottjában.

– Ő akkor még középpályásként számított rám – árulta el Koszta a Rossival közös időszakáról egy interjúban. – Azóta sokkal érettebb lettem játékban és gondolkodásban is, hiszen lejátszottam több száz mérkőzést. Teljesen más játékos vagyok, mint akkor, már csak azért is, mert akkor középpályás voltam, most pedig támadó kilences.

Koszta Márk sarkazós gólt szerzett a Fradit kiütő PAOK ellen

Az NB I-ben még a téli szünet zajlik, de Koszta már 2025-ben is beindította a gólgyártást. Az év első bajnokiján az AEK Athén kapuját vette be, legutóbb pedig a PAOK otthonában szerzett sarkazós gólt a hosszabbításban, oroszlánrészt vállalva a Volosz 2-1-es győzelmében a csapat ellen, amely nemrég 5-0-ra kiütötte a Fradit a Konferencialigában.

Koszta legutóbbi gólját sok helyen a védő öngóljának könyvelték el, így a fenti statisztikájában sem szerepel, de a görög lapok őt tüntették fel gólszerzőnek.

Íme a kérdéses Koszta-gól a PAOK ellen:

A magyar válogatott legközelebb márciusban Törökország ellen lép pályára a Nemzetek Ligájában. Ha addig kitart Koszta Márk jó formája, Rossi elgondolkodhat a behívásán.