Tibi, ez még csak hetven! – Nyilasi Tibor születésnapjára

Tíz éve keményen megfenyegetett. Valamiről beszélgettünk, amikor beugrott, hogy egy hét múlva lesz hatvanéves, szóba hoztam, ő pedig azonnal felcsattant, azzal, hogy ha fel merem hívni emiatt, és gratulálok neki, akkor soha többé nem áll szóba velem. Sőt, aki ezt megteszi, az nála feketelistára kerül, egész egyszerűen nem akarja, hogy bárki is emlékeztesse, az ő életében is elrohant hatvan esztendő.

Nyilasi Tibor 1982-ben El Salvador ellen is remekelt a világbajnokságon Fotó: AFP/DPA

Nem tudom, most mit kockázatok, amikor kissé bátortalanul leírom: Tibi, ez most már hetven…!

Ha jól emlékszem, akkor 1974 júniusában, a bajnokság utolsó fordulójában láttam először játszani. Híre ment, hogy van a Fradinak egy 19 éves óriási tehetsége, egy Nyilasi Tibor nevű srác, aki az utóbbi egy évben olykor-olykor csereként már kapott néhány percet, de most kezdő lesz az MTK ellen, ráadásul az is vonzott, hogy a két hete átadott, újra felépült Üllői úti stadiont belülről is láthassam, ezért gondoltam, ott a helyem. Minden labdaérintésén látszott, hogy kivételes futballista bontogatja a szárnyait, gólt nem szerzett, de ha nem csal az emlékezetem, a keresztlécet eltalálta.

Nyilasi Tibor elő legenda lett

Egy legenda indult az útjára, persze akkor és ott ezt nem tudtuk. Ma viszont ez már tagadhatatlan, bajnoki címek és kupagyőzelmek szegélyezték az útját a Ferencvárosban és az Austria Wienben, játszott KEK-döntőben, edzőként is felvitte a Fradit a dobogó tetejére, volt magyar és osztrák gólkirály,

kiérdemelte az Ezüstcipőt – azért nem az aranyat, mert a bolgár bajnokság utolsó fordulójában Georgi Szlavkov négy gólt szerzett, éppen annyit, hogy megelőzze Nyilasit –, a válogatottban hetven meccsen 32-szer talált az ellenfelek kapujába, pályára léphetett az Európa-válogatottban – és még hosszasan sorolhatnánk.

Tényleg legenda lett, ő a Nyíl. Aki nem volt hajlandó leülni más klub kispadjára, csak a Fradiéra, de őt még az újpestiek is megsüvegelik. Inkább az MLSZ-ben kamatoztatta a tudását sportigazgatóként, az utánpótlás egyik felelőseként, és cseppet sem mellékesen tagja a szövetség elnökségének. Több mint 25 éve pedig rendszeresen láthatjuk a képernyőn, a Sport TV szakkommentátoraként továbbra is részese a szurkolók életének.

Tibi, ennyi minden, sőt ennél is több, ami belefért ebbe a hetvenbe, és még mennyi minden hátravan – erre gondolj, más nem érdekes! Fogjuk fel úgy, hogy ez nem már, hanem még csak hetven, és felhívni nem merlek, de leírom: az Isten éltessen nagyon sokáig!